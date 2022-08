Schutz der Bestände im Landkreis Main-Spessart ist ihr Ziel

Main-Spessart-Kreis. Streuobstbestände zählen zu den artenreichsten Lebensräumen der hiesigen Kulturlandschaft. Seit 1. Juli kümmert sich Michelle Horn-Cetinköprülü als neue Streuobstwiesenfachberaterin des Landratsamts Main-Spessart um Erhalt und Pflege dieser Bereiche.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie die Verantwortlichen mitteilen, bietet das vielfältige Mosaik aus jungen und alten Obstbäumen mit Alt- und Totholz und darunter blühenden Wiesen vielen seltenen und gefährdeten Arten spezielle Nahrungs- und Nistmöglichkeiten. Der natürliche Reichtum ist auf eine traditionelle Bewirtschaftung, die auch in der Kulturgeschichte des Landkreises Main-Spessarts großflächig verankert ist, angewiesen. Aus diesem Grund wurde der „Streuobstanbau“ auch von der Unesco als immaterielles Kulturerbe ausgezeichnet.

„Mit dem Artenschutz-Volksbegehren ‚Rettet die Bienen‘ von 2019 und des 2021 von der Staatsregierung und Umweltverbänden unterzeichneten Bayerischen Streuobstpakts wurde ein wichtiger Grundstein gelegt, unsere artenreichen Lebensgemeinschaften und unsere jahrhundertalte traditionelle Kulturlandschaft im Landkreis zu schützen. Der Erhalt unserer vielfältigen Streuobstbestände hier in Main-Spessart ist somit gelebter Naturschutz, der uns sowohl mit der Natur als auch mit unserer Region und unseren Werten verbindet“, unterstreicht Michelle Horn-Cetinköprülü die Bedeutung ihrer Aufgabe.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Bänder-Aktion Gelb heißt: „Pflück mich“ Mehr erfahren Naturpark Neckartal-Odenwald „Besondere Wissens- und Lernorte in der Region“ Mehr erfahren

Ein Schwerpunkt des Streuobstmanagements in Main-Spessart wird sein, alle Akteure und Interessierte zusammenzubringen, um den Erhalt der Streuobstbestände in Unterfranken zu sichern.

„Ich verstehe mich als Vermittlerin, denn es gibt bereits einige Streuobstakteure im Landkreis. Anschub und Koordinierung von fachübergreifenden Projekten und Maßnahmen, die Beratung und Unterstützung von Projektträgern sowie Gemeinden, Fachverbänden und Bürgern gehören zu meinen wichtigsten Aufgaben“, erklärt die Fachberaterin. Und weiter: „Mein größtes Anliegen ist, Main-Spessart (wieder) für Streuobst zu begeistern, sodass der Erhalt unseres Kulturguts selbstverständlich wird. Damit auch die nächsten Generationen Äpfel wortwörtlich vor der Haustür pflücken können.“

Michelle Horn-Cetinköprülü hat an der TU München einen Bachelor in Landschaftsplanung erworben und an der Goethe Universität in Frankfurt ihren Master in Umweltwissenschaften abgeschlossen.

Zu Fragen, Beratungen und Anregungen kann Michelle Horn per E-Mail an Streuobst@Lramsp.de erreicht werden.

Für die Nutzung des Streuobsts setzt sich auch der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege Main-Spessart ein. Deshalb wird die Aktion „Gelbes Band – Ernte erwünscht“ wiederholt. Dabei können im Landkreis Eigentümer ihre Obstbäume markieren, die für die öffentliche Ernte freigegeben werden sollen. Das „gelbe Band“ erhalten Interessierte bei ihrem örtlichen Gartenbauverein.