„Besondere Wissens- und Lernorte in der Region“

Neckar-Odenwald-Kreis. Peter Hauk MdL, Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg, informierte sich über das Streuobst-Projekt des Naturparks Neckartal-Odenwald sowie die Bildungskooperation zwischen dem Naturpark Neckartal-Odenwald und den NaturFreunden Neckarbischofsheim.

Die Entwicklung des ländlichen Raums in Baden-Württemberg liegt Minister Hauk besonders am Herzen. Deshalb war er beim Naturpark Neckartal-Odenwald und den NaturFreunden Neckarbischofsheim im Zwingenberger Hof zu Gast, um sich aus erster Hand über spannende Projekte in der Region zu informieren.

Die Begrüßung bei sommerlichem Wetter erfolgte durch Bürgermeister Norman Link (Neckargerach), Bürgermeister Peter Reichert (2. Vorsitzender des Naturparks Neckartal-Odenwald) und Herbert Hauck (Vorsitzender NaturFreunde Neckarbischofsheim).

Bestände prägen Landschaft

Die Streuobstbestände im Naturpark sind landschaftsprägend und sie stellen einen sehr wichtigen Lebensraum für viele Arten dar. Um viele Streuobstbestände in Baden-Württemberg ist es allerdings nicht gut bestellt, hieß es bei der Veranstaltung. Der Naturpark Neckartal-Odenwald beabsichtigt mit seinem neuen Projekt die Bestände zu erfassen, die Sorten zu bestimmen und Maßnahmen für den Erhalt und die zukunftsfähige Entwicklung einzuleiten. Ebenso wichtig ist die Inwertsetzung der Bestände, die ebenfalls im Rahmen des Projektes durch eine Vielzahl von Maßnahmen erfolgen soll.

„Hierbei sollen die Menschen vor Ort eingebunden werden, um diesen Schatz zu bewahren, der auch noch bestes Obst aus der Heimat bietet. Letztlich geht es um Schützen durch Nutzen“, fasst Emely Meister, Projektkoordinatorin des Naturparks Neckartal-Odenwald, das Projekt zusammen.

Direkt am Neckar gelegen, umgeben von Wald, Wiesen, Streuobst und mit nachhaltigen Versorgungskonzepten sei der Zwingenberger Hof eine Perle im Naturpark, der auch noch Übernachtungen insbesondere für Schulklassen anbietet. Der Naturpark Neckartal-Odenwald ist im Bereich der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) sehr aktiv.

Deshalb haben der Naturpark Neckartal-Odenwald und die NaturFreunde Neckarbischofsheim eine Kooperation im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung vereinbart. Gemeinsam wollen beide Partner vielfältige Bildungsangebote für unterschiedliche Zielgruppen und ein breites Spektrum an Altersstufen durch ausgebildete und erfahrene Führer des Naturparks Neckartal-Odenwald auf dem Gelände des Zwingenberger Hofs realisieren. Neben Themen wie Nachhaltigkeit und Biodiversität wird auch das Thema Streuobst hierbei eine wichtige Rolle spielen.

„Uns geht es um eine gelebte, partnerschaftliche Kooperation unter dem Motto: Besonderer Ort und spannende Bildungs- und Informationsangebote. Ganz wichtig ist uns das Netzwerk, was zukünftig auch noch weiterwachsen soll,“ fasste Herbert Hauck zusammen.

Zwei Projekte

In dieselbe Richtung weisen zwei Projekte, die allen sieben Naturparken in Baden-Württemberg besonders am Herzen liegen: Naturpark-Ranger und Naturpark-Kochschulen. Mehr Informations- und Bildungsarbeit sowie „mehr Präsenz auf der Fläche“ soll mit den Naturpark-Ranger zukünftig realisiert werden. Mit den Naturpark-Kochschulen sollen gesunde Ernährung, Nachhaltigkeit, Regionalität und Esskultur auf „schmackhafte Art und Weise“ für Kinder und Erwachsene vermittelt werden.

„Wir wollen auf einer ganz persönlichen Weisen mit den Menschen in Kontakt kommen, von Angesicht zu Angesicht und auch mit Messer und Gabel“, so Paul Siemes, Geschäftsführer des Naturparks Neckartal-Odenwald.

Landwirtschaftsminister Peter Hauk zeigt sich sehr beeindruckt und sagte abschließend: „Der Naturpark Neckartal-Odenwald und die NaturFreunde Neckarbischofsheim sind ganz besondere Wissens- und Lernorte in der Region, die sich in gemeinsamen Projekten sehr gut ergänzen. Ein wichtiger Ansatz ist es, Berührungspunkte für junge Menschen mit der Natur, unserer Heimat und unter anderem auch zu den Streuobstbeständen zu schaffen und dies in Bildungsangeboten zu integrieren. Hier engagieren sich der Naturpark Neckartal-Odenwald und die NaturFreunde Neckarbischofsheim auf vorbildliche Weise.“