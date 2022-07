Neue Strategie beschlossen

Main-Spessart-Kreis. Die Mitgliederversammlung des Die Leader-Region im Spessartreins LAG Spessart (Leader-Region im Spessart) fand nun im Rathausin Laufach statt.

Zuvor bereits konnten sich alle interessierten Mitglieder, zu denen auch die Kommunen Kreuzwertheim, Hasloch und Schollbrunn gehören, ein Bild von der Umsetzung des Leader-Projekts „Eisenbahnerlebnis Spessartrampe“ machen. Es ist eines von 26 Leader-Projekten, das der Steuerkreis in der nun ablaufenden Förderperiode beschlossen hat. Insgesamt sind durch diese Projekte rund 2 046 628 Euro Fördermittel für den Spessart zur Verfügung gestellt worden, betonten die Verantwortlichen.

Neben dem Tätigkeitsbericht des LAG-Managements und der Bilanz des Geschäftsjahrs 2021 mit Entlastung des Vorstands standen die Beschlüsse zur Änderung der Satzung und Geschäftsordnung sowie vor allem der Beschluss der neuen Lokalen Entwicklungsstrategie (LES) für die Leader-Förderperiode 2023 bis 2027 auf der Tagesordnung.

Leader-Region

Die Mitglieder haben die in den vergangenen Monaten die vom Planungsbüro CIMA und dem LAG-Management zusammen mit den Bürgern der Region erarbeitete LES einstimmig beschlossen. Mit dieser bewirbt sich die LAG Spessart beim Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten auch in der Förderperiode 2023 bis 2027 darum, Leader -Region zu sein. Eine Anerkennung erwarten die Verantwortlichen im Herbst.

Schwerpunkte der Lokalen Entwicklungsstrategie sind die Analyse in acht verschiedenen Handlungsfeldern mit einer Einschätzung der Verwundbarkeit des Spessarts nach den Resilienzkriterien in diesen Bereichen, die neuen Entwicklungs- und Handlungsziele sowie das Projektauswahlverfahren.

Ergebnisse vorgestellt

Lisa Ritter und Julia Fangauer vom Planungsbüro CIMA stellten den Mitgliedern die Ergebnisse vor, die in den Bürgerbeteiligungsformaten erarbeitet wurden. Daraus leiten sich dann die Entwicklungs- und Handlungsziele für die LAG Spessart in der neuen Förderperiode ab. Die Handlungsziele in den Entwicklungszielen „Gemeinschaftsregion Spessart“, „Freizeitregion Spessart“, „Naturregion Spessart“ und „Zukunftsregion Spessart“ stellte das LAG-Management den Mitgliedern vor.

Künftige Leader-Projekte müssen zur Erreichung der Handlungsziele beitragen. Wie das künftige Projektauswahlverfahren abläuft und welche Projektauswahlkriterien Bestandteil der neuen LES sind, wurde den Mitgliedern ebenfalls vom LAG-Management dargelegt.