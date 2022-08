Kreuzwertheimer Sportgelände kommt wieder in Form

Kreuzwertheim. Die Arbeiten für die Sanierung des Sportgeländes in Kreuzwertheim liegen im Zeit- und Kostenplan. Dies erklärten die stellvertretende Bürgermeisterin Silvia Klee sowie Jan Klüpfel, Vorsitzender des TSV Kreuzwertheim, am Dienstag auf der Baustelle. „Die Arbeiten werden wetterabhängig bis Ende Oktober 2022 fertiggestellt“, betonte Klee.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Asphaltschicht abgetragen

Polier Mario Pritzlaff von der Firma Strabag berichtete, dass bislang im Stadion die Gummidecke und die Asphaltschicht der 400-Meter-Bahn abgetragen, die Hochsprunganlage abgebaut, der Wassergraben verfüllt und die Weitsprunganlage zurückgebaut wurden. Das Unternehmen ist mit vier Mitarbeitern vor Ort im Einsatz.

Im weiteren Bauverlauf werden die Kantensteine im Bereich der Hochsprunganlage und die alte Wasserabflussrinne der 400-Meter-Bahn entfernt werden. Anschließend soll der Aufbau der Anlage beginnen.

Mehr zum Thema Straßensanierung Lauda-Königshofen: Bauarbeiten an der B 290 planmäßig Mehr erfahren

Dazu wird zuerst zur Entwässerung die Drainage in die Laufbahn eingebaut und dann die Ablaufrinne auf Polymeterbeton gesetzt. Die Teile dafür sind in solche Radien gefertigt, dass sie genau dem Bahnverlauf entsprechen. Die einzelnen Bauteile baue man von Hand ein. „Dafür brauchen vier Arbeiter drei Arbeitstage“, so Pritzlaff.

Die Rinne erhält später eine weiße Abdeckung. Nach deren Fertigstellung wird der Unterbau der Bahn Plan geschoben und eine wasserdurchlässige Asphaltschicht aufgebracht. Danach folgt das Aufbringen der Gummidecke mithilfe eines speziellen Fertigers. „Die Mischung des Gummis erfolgt vor Ort auf der Baustelle“, so der Polier. Anschließend werden noch die Markierungen auf der fertigen Bahn angebracht. Die Aufstellung des Ballfangzauns auf dem Gelände erfolgt im Laufe der Baumaßnahme. Pritzlaff wies darauf hin, dass das Aufbringen der Gummioberfläche der Bahn nur bei Trockenheit möglich ist. Längere Regenperioden könnten diesen letzten Arbeitsschritt verzögern.

Klüpfel ergänzte, alle anderen Arbeiten könnten bis zum geplanten Fertigstellungstermin abgeschlossen werden.

Erfreut zeigte sich alle, dass alle Baumaterialien lieferbar waren. „Das ist heute nicht selbstverständlich“, sagte der Polier. Insgesamt investiert die Marktgemeinde rund 670 000 Euro in die Sanierung des Sportgeländes.

Das ist während der Bauarbeiten nicht für den Sportbetrieb nutzbar. „Unsere Fußballer trainieren aktuell alle auf dem Sportplatz in Röttbach“, so Klüpfel. Dafür habe man den Rasen durch eine Spezialfirma aufarbeiten lassen. Die Kosten dafür habe der TSV getragen. Das Training der Leichtathleten finde unter anderem auf den Gummiplätzen im Teil des Sportgeländes statt, das dem Schulverband gehört.