Fahndung der Polizei erfolgreich

Altfeld. Mehrere Fahrräder, Elektrowerkzeuge und Gartengeräte sind in der Nacht zum Samstag in Altfeld entwendet worden (wir berichteten). Nach Auswertungen verschiedener privater Videoüberwachungsaufnahmen der Tatorte und Zeugenhinweisen verdichtete sich der Verdacht gegen einen Lkw-Fahrer, der im Tatzeitraum eine Firma im Industriegebiet beliefert hat.

Laster auf Autobahn gestoppt

Intensive, überörtliche Fahndungsmaßnahmen führten bereits am Sonntagmorgen zum Erfolg. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde der gesuchte Lkw gegen 7 Uhr auf der A3 im Bereich Aschaffenburg in Fahrtrichtung Süden entdeckt. Zusammen mit einer Streife der Verkehrspolizeiinspektion Hösbach konnten Kräfte der Polizeiinspektion Marktheidenfeld den Laster stoppen und den 56-jährigen Fahrer aus Serbien vorläufig festnehmen.

Im Lkw befand sich nicht nur das vorher entwendete Diebesgut aus Altfeld. Die Beamten fanden Fahrräder und Werkzeuge, die vermutlich aus weiteren Diebstählen entlang der Route des Fahrers stammen. Hierzu sind weitere Ermittlungen notwendig.

Weitgehend geständig

Der weitgehend geständige Täter wurde nach den polizeilichen Maßnahmen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg und Zahlung einer Sicherheitsleistung wieder auf freien Fuß gesetzt. pol