200 000 Euro Schaden bei Lkw-Unfall auf der A 6 bei Kirchberg

Ilshofen. In Folge eines Unfalls bei Kirchberg und eines daraus resultierenden Staus kam es am Dienstag gegen 17.10 Uhr zu einem weiteren Unfall auf der Autobahn A6 in Fahrtrichtung Nürnberg. Ein 39 Jahre alter Fahrer eines Volvo-Sattelzuges erkannte nicht, dass ein vorausfahrender 63-Jähriger seinen Renault-Sattelzug aufgrund des Stauendes abbremste und fuhr auf diesen auf. Hierdurch wurde der Renault-Sattelzug nach rechts abgewiesen und kam zunächst von der Fahrbahn ab. Am rechten Fahrbahnrand kollidierte er jedoch mit einer Lärmschutzwand, wodurch er wieder in Richtung Fahrbahn abgelenkt wurde. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem weiteren Renault-LKW. Auch kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Sattelauflieger des 63-Jährigen und einem PKW Seat eines 40-Jährigen. Durch die Kollision wurde der Sattelauflieger aufgerissen, und die Ladung verteilte sich auf der Fahrbahn. Hierbei handelte es sich um verschiedene Wasch- und Putzmittel. Der Fahrer des Volvo-LKW wurde bei dem Unfall verletzt und musste ärztlich versorgt werden. Der Sachschaden liegt bei zirka 200 000 Euro.

