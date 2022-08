DJK TTC Kreuzwertheim feiert 50-jähriges Bestehen

Kreuzwertheim. Tischtennis macht allen Generationen Spaß. Das lässt sich auch am DJK TTC Kreuzwertheim ablesen. Er feiert 2022 sein 50-jähriges Bestehen. Im Gespräch mit den FN blickten Vorsitzender Mario Schumacher, Gründungsvorsitzender Landolin Platz und Jubiläumsfestorganisator Michael Zimmermann auf diese fünf Jahrzehnte zurück.

Pfarrer gab Anstoß

Die Initiative zur Gründung eines Tischtennisvereins sei von Pfarrer Erwin Nimbler ausgegangen, erinnerte sich Landolin Platz. „Dieser spielte selbst sehr gut Tischtennis.“ Als der Pfarrsaal der katholischen Kirche gebaut wurde, wünschte der Pfarrer sich, dass der Raum regelmäßig genutzt wird. So regte der Geistliche die Gründung eines Tischtennisvereins an, der dort trainieren sollte.

Gegründete wurde der Verein 1972 von 23 Personen im Pfarrsaal. Erster Vorsitzender wurde damals Landolin Platz. Er hatte das Amt 46 Jahre lang ununterbrochen bis 2018 inne. Der Senior spielt auch heute noch aktiv Tischtennis und ist mit seinen 82 Jahren einer der ältesten Spieler im Tischtennisverband. Bis vor vier Jahren wirkte er zudem als Jugendtrainer.

Vor seiner Tischtennis-Zeit sei er als Leichtathlet erfolgreich gewesen, berichtete Platz. Als der Verein aus der Taufe gehoben wurde, war er Pfarrgemeinderatsvorsitzender in Kreuzwertheim. Über Pfarrer Nimbler sei er zum Tischtennis gekommen. „Ich wurde erst Vorsitzender des Vereins und begann dann, Tischtennis zu spielen“, blickte er zurück.

Michael Zimmermann kam als Grundschulkind zum Verein und spielt seit 40 Jahren aktiv Tischtennis. Ihn reize vor allem, dass es ein Wettkampfsport sei, sagte er.

Mario Schumacher mag, dass Tischtennis eine Einzelsportart ist und die eigene Leistung zählt. Er fing als Grundschüler an und spielte, bis er 16 Jahre alt wurde. Dann folgte wegen Ausbildung und Beruf eine längere Pause. Vor acht Jahren habe er wieder angefangen und wurde nach seinem Umzug nach Kreuzwertheim vor sechs Jahren Mitglied des TTC. 2018 wählten ihn die Mitglieder zum Vorsitzenden.

Wie Platz berichtete, habe man in den ersten fünf Jahren nach der Gründung im Pfarrsaal trainiert. Mit steigender Spielerzahl sei dieser zu klein geworden. Es erfolgte der Wechsel in die Schulturnhalle, in der man noch heute trainiert.

Im Laufe der Geschichte habe man viele Aufstiege verschiedener Tischtennisteams gefeiert. „Unsere erste Mannschaft spielt mit vier Leuten aktuell in der Bezirksliga“, freuten sich alle. Gut in Erinnerung geblieben sind den Verantwortlichen auch die großen Tischtenniswettkämpfe, die der Verein ausrichtete.

„Da traten auch Weltgrößen des Tischtennissports an“, betonte Platz. Zu diesen gehörten Jörgen Persson und Jan-Ove Waldner, beide mehrmalige Welt- und Europameister, sowie Jörg Roßkopf, heute Bundestrainer der Tischtennis-Nationalmannschaft. „Bei diesen Spielen war die Halle immer mit 400 Zuschauern voll gefüllt.“

Man habe in den fünf Jahrzehnten Vereinsgeschichte keine schlechten Zeiten gehabt, war sich das Trio einig. Eine Herausforderung sei jedoch die Corona-Pandemie mit zwischenzeitlichem Spiel-Stopp bei weiterlaufenden Kosten gewesen. Es habe in dieser Zeit aber nur wenige Austritte gegeben und die Mitgliederzahl sich schnell erholt, so Zimmermann.

Jugendtraining ist wichtig

Von Anfang an war dem Verein das Jugendtraining wichtig. Die heutige erfolgreiche erste Mannschaft bestehe komplett aus einstigen Jugendmitgliedern des Vereins, betonte Schumacher. Im Laufe der Jahre habe man dem Nachwuchs auch neben dem Training viel geboten, betonten die Drei. „Dreimal Besuch der Jugend in der Tischtennisschule Grenzau mit Profitrainern, Mehrtagesausflüge beispielsweise nach München, in den Europapark sowie nach Freiburg sowie ein Trainingswochenende mit Übernachtung in Dörlesberg“, zählten sie Beispiele auf.

Der Jugendabteilung momentan 16 Kinder und Jugendliche ab acht Jahren an. Dabei handelt es sich um Mädchen und Jungen aus Kreuzwertheim und Wertheim. Bei den Erwachsenen gibt es aktuell vier Herrenmannschaften in verschiedenen Ligen mit je vier Spielern plus sechs weitere Spieler. „Wir haben insgesamt 45 Mitglieder, die meisten sind aktive Spieler“, erklärte Schumacher.

Sein Jubiläum feiert der Verein mit einem sportlichen Programm am Samstag, 17. September, auf dem Pausenhof und in der Turnhalle der Grundschule Kreuzwertheim. Ab 10 Uhr gibt es Tischtennisturniere mit Zweier-Teams aus den Landkreisen Main-Spessart, Würzburg, Main-Tauber und Miltenberg. Dabei werden Erwachsene- und Jugendmannschaften antreten. Das Finale ist ab 17 Uhr geplant. Für Essen und Getränke ist gesorgt. Dabei stehen ab 11 Uhr das Weißwurstfrühstück und ab 12 Uhr Gegrilltes sowie Kaffee und Kuchen auf der Speisekarte.

Gegen 16 Uhr ist ein Festakt mit Grußworten und Ehrungen vorgesehen. Dabei werden auch Videos und Dias aus 50 Jahren Tischtennissport in Kreuzwertheim gezeigt. Interessierte erhalten von Vereinsmitgliedern an der Tischtennisplatte im Pausenhof Tipps zum Spielen. Außerdem wird ein Tischtennisparcours mit Geschicklichkeitsspielen rund um den Sport aufgebaut. Bei diesem wird es auch etwas zu gewinnen geben. Mit dem Fest hoffe man, auch neue Mitglieder für den Sport zu begeistern, so Schumacher. Abschließend dankte er allen Sponsoren, die das Fest ermöglichen werden.