Ludwig Fürst zu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg feierte am Pfingstmontag seinen 70. Geburtstag – in dem Schloss, in dem er damals als Hausgeburt als Ältester von fünf Kindern das Licht der Welt erblickte.

Nach dem Abitur auf dem Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium verpflichtete sich Fürst zu Löwenstein zunächst als Zeitsoldat bei der Bundeswehr. Anschließend studierte er Betriebswirtschaft in

...