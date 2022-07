Wirthwein investiert in China

Creglingen/Xi´an. Seit 2007 produziert Wirthwein mit zwei Unternehmen in der Stadt Kunshan. 2018 gelang der Schritt in den Norden des Landes mit dem dritten Unternehmen im chinesischen Shenyang. Nun folgt mit der Gründung der „Xi´an Wirthwein Plastic Technology Co., Ltd.“ in der zentralchinesischen Metropole Xi´an das vierte Unternehmen im „Reich der Mitte“.

Wirthwein plant, in Xi´an ab Januar 2023 Kunststoffkomponenten für den größten Kunden im Geschäftsfeld Elektroindustrie, den langjährigen Partner ebm-papst, zu fertigen. Der Global Player wird bereits seit vielen Jahrzehnten vom Stammsitz Creglingen aus beliefert, aber auch im polnischen Lodz produziert Wirthwein für den Motoren- und Ventilatorenspezialisten. Bislang fertigte Wirthwein am Standort Kunshan für den Kunden ebm-papst in China. Nachdem sich der Geschäftspartner zum Aufbau eines weiteren Unternehmensstandortes in Xi´an entschlossen hatte, lag es nahe, dass Wirthwein sich ebenfalls in der Nähe des Kunden ansiedelt. So können die Logistikaufwendungen und Transportkosten signifikant gesenkt sowie durch eine wesentliche Reduzierung der Entfernung auf wenige Kilometer auch ein wichtiger Beitrag zum Umweltschutz geleistet werden; Stichwort CO2-Footprint, der aktuell in aller Munde ist.

Die Hauptstadt der Provinz Shaanxi zählt über zwölf Millionen Einwohner und ist das geografische Zentrum Chinas. Die Metropole liegt an der Seidenstraße und verfügt über eine exzellente Bahnverbindung nach Europa sowie Anbindung an das chinesische Hochgeschwindigkeitsnetz, der internationale Flughafen ist das Drehkreuz für die Region. Neben der Infrastruktur punktet Xi´an als Wissensmetropole. Wirthwein siedelt sich in einem Gewerbegebiet an, in dem die Luftfahrtindustrie zuhause ist, der Schritt wurde von der Lokalverwaltung sehr positiv begleitet.

Halle wird neu gebaut

Das neugegründete Unternehmen mietet sich in einer Halle mit einer Gesamtfläche von 8213 Quadratmetern ein, davon sind jeweils rund 3850 Quadratmeter für Produktion und Logistik vorgesehen. Der Kunde wird mit Axial- und Radiallüfterrädern und Gehäusen beliefert. Erstmals fertigt Wirthwein am neuen Standort auch Statoren. Der Gesamtumsatz ist zunächst im mittleren einstelligen Millionen Euro Bereich geplant, jedoch sieht Wirthwein in der Region weitere Kundenpotenziale in den Geschäftsfeldern Automotive und Bahn. Die Businesslizenz wurde für alle von Wirthwein bedienten Geschäftsfelder erteilt, so dass Wirthwein auch in die Branchen Hausgeräte und Medizintechnik liefern könnte. Mittelfristig soll der Umsatz in einem niedrigen zweistelligen Bereich liegen.

Die Übergabe der Halle soll im August erfolgen. Im September wird die Verlagerung von sechs Kunststoffspritzgießmaschinen aus Kunshan nach Xi´an gestartet, außerdem werden zwei neue Maschinen in Betrieb genommen. Xi´an soll das modernste Werk aller chinesischen Wirthwein-Standorte werden, so ist beispielsweise eine staplerfreie Produktion geplant, die Logistik soll mittels „Milk-Run-System“ erfolgen. Mit dem Kunden ist der Lieferbeginn zum 1. Januar 2023 abgestimmt.

Der Aufbau in Xi´an wird vom Schwesterunternehmen in Kunshan betreut. Die Coronapandemie in China schafft aktuell zusätzliche Herausforderungen, allerdings ist das Team engagiert und zuversichtlich, sämtliche Termine einhalten zu können. Einige Mitarbeiter aus Kunshan werden künftig in Xi´an arbeiten und mit ihrer Erfahrung einen Beitrag zur Qualifizierung der neuen Kollegen leisten. Bis zum Jahreswechsel ist die Schaffung von 60 Arbeitsplätzen geplant – auch hier soll es weiter nach oben gehen.