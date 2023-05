Kurzweil im Schatten der Burg

Krautheim. Das beliebte Krautheimer Burgfest findet wieder am Wochenende, Samstag 13., und Sonntag 14. Mai mit einem großen attraktiven Festprogramm im Schatten der Stauferburg statt.

Breites Angebot

Beginn ist am Samstag, wo von 12 bis 16 Uhr die Mitmachaktion Bogenschießen vom Verein „HistoFakt“ stattfindet und ab 12 Uhr die Mitmachaktion des Kunsthandwerks Weidenflechten. Von 13 bis 16 Uhr besteht für die Kinder die Möglichkeit, am Ponyreiten teilzunehmen. Ab 13 Uhr wird eine Burgführung angeboten und zur gleichen Uhrzeit Kaffee und Kuchen im Ratskeller. Das Burg- und Johannitermuseum ist von 14 bis 17 Uhr für interessierte Besucherinnen und Besucher geöffnet. Um 13.30 Uhr findet eine besondere Aufführung statt, denn das Tanzmariechen der FG Lemia Krautheim wird sich den Besuchern präsentieren.

Die Bielriet-Falknerei aus Wolpertshausen zeigt von 14 bis 16 Uhr beeindruckende Vorführungen mit ihren mitgebrachten Greifvögeln. Um 15 Uhr findet eine Aufführung der Jugendmusikschule Krautheim statt und ab 16 Uhr besteht die Möglichkeit, an einer weiteren Burgführung teilzunehmen. Den ersten Festtag beschließt ab 20 Uhr Livemusik mit der Band „Lazy Monkeys“. Der Eintritt ist frei und es wird auch ein Barbetrieb angeboten.

Festgottesdienst

Der zweite Tag des Burgfestes am Sonntag 14. Mai, beginnt um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst an der Stauferburg unter der Mitwirkung des Posaunenchors aus Neunstetten und anschließend findet ein musikalischer Frühschoppen mit der Stadtkapelle Krautheim statt. Die Mitmachaktion des Bogenschießens HistoFakt findet von 12 bis 16 Uhr statt, ab 12 Uhr die Mitmachaktion Kunsthandwerk Weidenflechten. Von 12 bis 16 Uhr ist zudem das BSK-Spielmobil vor Ort. Von 13 bis 16 Uhr wird Ponyreiten für die großen und kleinen Kinder angeboten. Burgführungen an diesem Tag sind um 13 und um 17 Uhr und zusätzlich um 16 Uhr für die Kinder (Turmbesteigung nur in Begleitung eines Erwachsenen).

Museum geöffnet

Kaffee und Kuchen gibt es ab 13 Uhr im Ratskeller und die Bielriet-Falknerei zeigt von 14 bis 16 Uhr wieder ihre Vorführungen mit den mitgebrachten Greifvögeln. Zudem ist von 14 bis 17 Uhr das Johannitermuseum für interessierte Besucherinnen und Besucher geöffnet. Mit dem traditionellen Turmblasen um 18 Uhr, wo Bläser der Stadtkapelle alte Volksweisen vom Bergfried herab erklingen lassen, wird der Festausklang eingeläutet.

Für das leibliche Wohl ist an beiden Festtagen für die Besucher gesorgt. F