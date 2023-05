Buntes Programm bei Brückenfest

Osterburken. Drei Jahre konnte das traditionelle Brückenfest, welches alljährlich am dritten Maiwochenende veranstaltet wird, wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden. In diesem Jahr ist es wieder uneingeschränkt möglich und das beliebte Familienfest kann am 13. und 14. Mai mit einem abwechslungsreichen Festprogramm wieder abgehalten werden.

Es wird am Samstagabend um 18 Uhr mit dem Bieranstich unter der Brücke sowie der Musikbegleitung von Klaus Winkler eröffnet. Danach gibt es ein gemütliches Beisammensein mit Pilsbar, Getränkestand und Grillwagen, bevor um 20 Uhr die Kultband „Return United“ mit vier Originalmitgliedern der ehemaligen legendären „United Sound Ltd“ mit Livemusik die Besucher unterhalten wird.

Der Festsonntag beginnt um 9 Uhr mit dem 13. Stadtlauf „Run for Wilma“. Die Siegerehrung dieses größten alljährlichen Sportevents in der Römerstadt ist von 12.30 Uhr bis 13.30 Uhr geplant. Ab 11 Uhr beginnt der Festbetrieb. Auch in diesem Jahr wird wieder ein Mittagessen angeboten. Von 13 bis 18 Uhr findet ein verkaufsoffener Sonntag statt wo die „Borkemer“ Geschäfte geöffnet haben, die zum Einkaufen einladen. Ab 13 Uhr ist der Kaffee- und Kuchenstand des Fördervereins des Kindergartens neben Friseur Beikirch geöffnet.

Breites Angebot

Die „Blackberries“ spielen „Oldies und mehr“ ab 14 Uhr in der Friedrichstraße. Die Pferdefreunde Osterburken bieten wieder das beliebte Ponyreiten an und ab 14.30 Uhr gibt es eine Führung im Römermuseum. Die Stadt- und Feuerwehrkapelle Osterburken spielt von 15 bis 18 Uhr Unterhaltungsmusik für die Besucherinnen und Besucher. Der Festtag wird um 19 Uhr mit der öffentlichen Ziehung der Gewinner der Brückenfesttombola des Gewerbevereins beschlossen, die unter der Brücke stattfindet.

Die örtlichen Vereine, Institutionen und die Geschäfte des Gewerbevereins laden an diesen beiden Tagen zum Einkauf, Information, Musik und kulinarischen Genüssen ein. Zudem gibt es einen Vergnügungspark für die Kinder sowie Ausstellungen und Sonderstände. F