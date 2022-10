Restaurierte Madonnenstatue vorgestellt

Gissigheim. Die restaurierte Madonnenstatue des Bettendorfschen Schlosses in Gissigheim wurde am Sonntag allen Interessierten präsentiert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach einer kurzen Begrüßung durch Bürgermeister Ludger Krug berichtete Hans-Peter Scheiffele im Namen des Schlossvereins über die Restaurierung der Statue und erläuterte kurz die Farbgestaltung.

Das Bettendorfsche Schloss in Gissigheim erhielt vor zwei Jahren durch die Gemeinde Königheim und unter Einsatz erheblicher Fördermittel eine komplett neue Fassadengestaltung. Im Zug dieser Maßnahme wurde auch die lebensgroße Marienstatue aus der Nische an der Nordwestecke des Gebäudes abgenommen und einer gründlichen Restaurierung unterzogen. Da die Farbgebung aus dem 20. Jahrhundert stammte, nicht historisch und zudem in der Farbwahl eigenwillig war, erfolgte eine fachmännische Befunduntersuchung durch die Firma Michael Bronold aus Gerlachsheim. Bei dieser Untersuchung traten mehrere Fassungen zutage, angefangen mit einfarbigen Fassungen in ockerfarben und sandsteinfarben aus dem 18. und 19. Jahrhundert. In Abstimmungen mit dem Landesamt für Denkmalschutz wurde festgelegt, auf die erste farbige Fassung aus der Mitte des 20. Jahrhunderts zurückzugreifen. Nachdem Schäden am Stein ausgebessert waren, wurde die jetzige Bemalung in „Venezianisch Rot“, „Berliner Blau“ und einem kräftigen zinkgrünen Farbton aufgetragen. Das Inkarnat wurde neu gefasst, um der Statue ein natürliches Aussehen zu geben. Zuletzt wurde auch das fehlende Zepter, welches auf alten Fotografien noch vorhanden war, neu gefertigt und vergoldet wieder angebracht.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Großeinsatz Königheim: Scheune zwischen Wohnhäusern brannte Mehr erfahren Königheimer Gemeinderat tagte In Halle und Dorfgemeinschaftshäusern werden Temperaturen abgesenkt Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Silvia Weidmann Applaus für scheidende Leiterin des Hauptamts Mehr erfahren

Bürgermeister Ludger Krug und der Schlossverein dankten den Gissigheimern für die große Spendenbereitschaft, welche die Restaurierung ermöglicht hat.

Im Rahmen eines Stehempfangs konnte die Madonna ganz aus der Nähe in Augenschein genommen werden, bevor sie in den nächsten Tagen wieder an ihrem ursprünglichen Platz angebracht wird.