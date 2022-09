Ein Wohnhausbrand mit Personen in Gefahr im Ortskern von Königheim war den Einsatzkräften anfangs gemeldet und so rückten über 100 Feuerwehrleute am Donnerstag kurz nach Mitternacht aus.

Königheim. Der gemeldete Wohnhausbrand stellte sich dann doch recht schnell als Scheunenbrand heraus, doch die Flammen schlugen meterhoch in den Nachthimmel. Zwei Personen wurden verletzt. Die

...