In allen Ortsteilen Königheims gibt es seit kurzem freies WLAN

Königheim. Seit kurzem gibt es in allen Ortsteilen des gesamten Gemeindegebietes freies WLAN. Das Projekt wurde über das Programm „Wifi4EU“ der Europäischen Union gefördert. Dort geht es darum, drahtlose Internetzugänge, sogenannte WLAN-Hotspots, an öffentlichen Plätzen zu fördern. Die Gemeinde Königheim hatte sich bereits 2018 als Kommune bei diesem Projekt beworben. Nach der Zusage über den Gewinn eines „Vouchers“, eines Gutscheins, im Wert von 15 000 Euro hat sich die Gemeinde Königheim dazu entschieden, ein WLAN-Hotspot-Netzwerk an verschiedenen öffentlichen Standorten des Gemeindegebietes einzurichten.

Es wurden mehrere Gespräche mit verschiedenen Firmen geführt und Angebote eingeholt. Schließlich überzeugte die Firma The Cloud Networks Germany GmbH aus München mit ihrem Konzept. Nach Abschluss des Rahmenvertrages ging es an die Planung der Standorte, welche sich über alle Ortsteile verteilen sollten.

Einige analoge Telefonanschlüsse mussten aufgerüstet und internetfähig gemacht werden. Nachdem im Gesamtpaket die Anzahl der Innen- und Außen Access-Points wahlweise begrenzt sind, wurden nun folgende öffentliche Standorte im Gemeindegebiet eingerichtet:

Königheim: Jeweils ein Access-Point wurde im Rathaus (Nähe Sitzungssaal) und vor dem Rathaus an der Hauswand befestigt.Zwei Access-Points in der Brehmbachtalhalle; ein Access-Außen-Point im Osten (Richtung Brehmbachtalparkplatz); ein Access-Außen-Point (Richtung „alter Kahn“ und ehem. „Milchhäusle“); zwei Access-Points in der Schule beziehungsweise Aula und ein Access-Point vor der Schule (Schul- bzw. Pausenhof und Mehrgenerationenspielplatz).

Gissgheim: Ein Access-Point im DGH (Halle) und ein Access-Point vor dem Dorgemeinschaftshaus (Schlosshof).

Pülfringen: Ein Access-Point im Dorfgemeinschaftshaus Pülfringen.

Brehmen: Ein Access-Point im Bürgerhaus Brehmen

Das sind in der Summe 8 Innen- und 5 Außen-Zugangspunkte, um die öffentlichen Plätze auszurüsten. Die Standorte sind bereits alle verkabelt und es ist eine Bandbreite von mindestens 50 mbit/s möglich. Somit sind alle Gemeindezentren mit WLAN versorgt.

Die Firma The Cloud Networks Germany betreut für 36 Monaten sowohl die Hard- als auch die Software der Hotspots. Die WLAN-Zugänge sind kostenlos und werbefrei. Außerdem greifen sie auf keine personenbezogenen Daten zu.

So nutzt man das öffentliche WLAN:

Das öffentliche WLAN der Gemeinde Königheim kann am Smartphone über „Einstellungen“, WLAN, „Königheim freies WLAN“ gesucht und verbunden werden. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen müssen bestätigt werden. Dann kann es losgehen.