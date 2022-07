„Heidelberg Historic“ macht in Brehmen Station

Odenwald-Tauber. Vorfreude ist die schönste Freude: Nach zwei Pandemie-Jahren kehrt die Oldtimer-Rallye „Heidelberg Historic“ zurück. Etwa 180 automobile Klassiker fahren vom 7. bis 9. Juli gut 530 Kilometer durch Kraichgau, Kurpfalz, Odenwald, Madonnenland und Zabergäu. Dabei machen sie auch in der Region Station und fahren am Samstag, 9. Juli, im Rahmen der zweiten Etappe durch den Main-Tauber-Kreis. Dort findet eine Wertungsprüfung im Königheimer Ortsteil Brehmen (ab 9.15 bis etwa 12.45 Uhr) statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Ziel dieser Wertungsprüfung, der 13. von insgesamt 18 im Rahmen der „Heidelberg Historic“, ist nach Angaben der Veranstalter mitten in Brehmen. Die Besucher erwartet dort neben Bewirtung und spannenden Eindrücken auch ein Moderator, der die teilnehmenden Fahrzeuge im Detail vorstellt und so manche Besonderheit zu berichten weiß.

Im Neckar-Odenwald-Kreis müssen die Piloten der Oldtimer mit ihren Beifahrern Prüfungen in Großeicholzheim (8.30 bis 12 Uhr) und Hüngheim (9.45 bis 13.30 Uhr) meistern, wo jeweils auch Durchfahrtskontrollen stattfinden.

Mehr zum Thema Bosch Boxberg Klassik Augenmaß und viel Gefühl statt Bleifuß Mehr erfahren Pferdefreunde Höpfingen Zwei Tage voller reitsportlicher Höhepunkte Mehr erfahren

Die Heidelberg Historic zählt zu den größten und traditionsreichsten Oldtimer-Rallyes in Deutschland. Vom 7. bis 9. Juli durchstreifen die 180 liebevoll gepflegten Schätze mehr als 100 Städte und Gemeinden. Unterwegs fordert die Rallye von Fahrern und Beifahrern volle Konzentration: Während der zwei Tagesetappen, die auf 530 Kilometern durch die schönsten Landschaften führt, müssen die 18 Wertungsprüfungen absolviert werden. Bei den Teilnehmer-Teams und den Zuschauern gleichermaßen beliebt sind die Kult-Prüfungen in Spechbach, Schloss Stocksberg und Zweiflingen, die auch diesmal wieder auf dem Plan stehen. Start und Ziel der Tagesetappen ist am Technik Museum Sinsheim.

Auch Audi Tradition ist seit vielen Jahren Unterstützer der Rallye und nimmt mit einem eigenen Team teil. Bei der diesjährigen Heidelberg Historic bringt man einen NSU Prinz 1000, einen NSU Ro 80 und einen Audi 100 C2 Avant an den Start.

Direkt am Audi Forum Neckarsulm legen die 180 automobilen Klassiker am 9. Juli eine längere Pause ein. Von 12 bis 16 Uhr stellt auch dort ein Moderator dem Publikum die nach und nach ankommenden Oldtimer vor. Anschließend parken sie auf der Piazza, während sich die Rallye-Teilnehmenden ausruhen können. Darüber hinaus können sich Besucher die derzeitige Sonderausstellung „Living Progress – 50 Jahre Vorsprung durch Technik“ im Audi Forum Neckarsulm ansehen. Sie erinnert an besondere Höhepunkte der bewegten Audi Geschichte.

Info: Weitere Informationen zur „Heidelberg Historic und dem Streckenverlauf gibt es unter www.heidelberg-historic.de im Internet.