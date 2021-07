Die geplante Wohnanlage am Königheimer Ritterberg soll in der Gemeinderatssitzung am 19. Juli Thema sein. Wie eine Unterschriftenaktion der Anwohner zeigt, sind nicht alle Bürger mit dem Vorhaben einverstanden (siehe weiteren Bericht). Auf FN-Nachfrage nehmen Bürgermeister Ludger Krug und Geschäftsführer Pascal Weinberger von der Weinberger Bauen und Wohnen GmbH, die das Projekt umsetzen will,

