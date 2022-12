Freiwillige Feuerwehr Königheim wächst und ist stolz auf engagierten Nachwuchs

Königheim. Richtig gut aufgestellt ist die Freiwillige Feuerwehr Königheim, denn sie wächst in allen Abteilungen kontinuierlich. Das präsentierte Hauptkommandant Torsten Glock bei der Jahreshauptversammlung im Dorfgemeinschaftshaus in Gissigheim. Neben den Feuerwehrkameraden waren auch Kreisbrandmeister Andreas Geyer, der Verbandsvorsitzende der Kreisfeuerwehr Sebastian Quenzer und der Altersobmann für den Main-Tauber-Kreis, Kilian Popp, gekommen.

Insgesamt hat die Freiwillige Feuerwehr Königheim mit ihren 129 Mitgliedern einen Zuwachs von zehn Prozent gegenüber 2017. Bei der Jugendfeuerwehr beträgt die Steigerung bei den Mitgliedern sogar 100 Prozent, denn ihre Zahl ist innerhalb von fünf Jahren von 13 auf 26 geklettert, darunter zwei Mädchen. Auch unter den Aktiven sind vier Frauen. Bei der Betrachtung der einzelnen Abteilungen sind es in Brehmen 28 Aktive (2017: 25), in Gissigheim gleichbleibend 33 und in Königheim 27 (25). Die Abteilung Pülfringen ist mit 41 aktiven Floriansjüngern um sieben gegenüber 2017 gewachsen.

Augenmerk auf Ausbildung

Großen Wert legt die Wehr auf die Ausbildung der Kameraden, die vor Ort aber auch auf Kreisebene oder bei der Landesfeuerwehrschule erfolgt. Sie reicht von abteilungsübergreifendem Unterricht über Erste Hilfe und die Truppmannausbildung bis zu Schulungen im Digitalfunk oder Ausbildungen für Führungspositionen. Darüber hinaus werden Lehrgänge für die Handhabung von Spezialgeräten angeboten.

53 Mal im Einsatz

Im Einsatz war die Wehr von 2018 bis Anfang November 2022 insgesamt 53 Mal. Die Floriansjünger löschten 20 Brände, davon drei Großbrände und ein als Mittelbrand eingestuftes Feuer. Wald-, Flächen-, Scheunen- und Zimmerbrände gehören ebenso dazu wie ein brennendes Auto. Außerdem leisteten sie in 21 Fällen oder 54 Prozent aller Einsätze technische Hilfe. Sie unterstützten das Deutsche Rote Kreuz, beseitigten einen auf die Straße gestürzten Baum und bannten Ölspuren. Die Feuerwehr war bei Verkehrsunfällen eingebunden, öffnete Türen und rettete ein Tier. Darüber hinaus überprüfte sie zwölf Brandmeldeanlagen in Firmen und im Altenheim.

Etliche Aufgaben abgehakt

Investiert wurde in Ersatzkleidung und Wetterschutzjacken, in Handlampen und Einsatzstiefel. Die Sparkasse Tauberfranken spendete eine Wärmebildkamera, die Versicherungsgruppe BGV 10 000 Euro, die für größere Investitionen eingesetzt wurden und werden. Glock erläuterte auch, welche im Feuerwehrbedarfsplan aufgelisteten Aufgaben bereits erledigt seien und welche noch angegangen werden müssen. Acht konnte er abhaken, wozu als größte der Bau der Fahrzeughalle in Pülfringen und die Beschaffung des Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeugs gehört. Zum Neubau des Gerätehauses in Gissigheim für die Abteilungen Gissigheim und Königheim hat der Gemeinderat erst jüngst grünes Licht gegeben. Die nächsten großen Herausforderungen sind neben dem Neubau und der Beschaffung eines Gerätewagens Logistik der Digitalfunk sowie die Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplans.

Finanzielle Herausforderungen

Bürgermeister Ludger Krug erinnerte, dass es sich bei der Feuerwehr um eine Pflichtaufgabe der Kommune handelt. Der Neubau von Gerätehäusern und die Beschaffung von Fahrzeugen stellt den Haushalt der Gemeinde Königheim aktuell vor große finanzielle Herausforderungen. Andere Investitionen der Kommune, wie etwa die Unterhaltung von Straßen, Wasserleitungen und Gebäuden, müssten dahinter zurückstehen. Er dankte den anwesenden Feuerwehrangehörigen für deren unermüdlichen Einsatz, denn das Ehrenamt sei zwar unbezahlt, aber für das Allgemeinwohl unbezahlbar. Besonders würdigte er die verschiedenen Arbeitsgruppen der Feuerwehr, die in unzähligen Terminen die Beschaffung der Feuerwehrfahrzeuge und die Planung der Gerätehäuser vorbereitet und umgesetzt haben.

Bei den Ehrungen erhielten das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Bronze: Andreas Bauer, Daniel Berger, Achim Bundschuh, Manuel Fahrmeier, Manuel Faulhaber, Martin Glock, Michael Haberkorn, Stefan Hippler, Sebastian Müller,Benjamin Rapp, Sebastian Rapp, Christopher Schmitt, Christian Schmitt, Philipp Zimmermann und Thomas Zugelder. Mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber für 25-jährige aktive Dienstzeit wurden ausgezeichnet: Andreas Geier, Torsten Glock und Martin Stang.

Mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold für 40-jährigen aktiven Dienst wurden gewürdigt: Bernhard Ballweg, Werner Fiederlein, Kuno Fischer, Alois Ganz, Benno Glock, Rainer Gress, Paul Haberkorn, Karlheinz Herberich, Bernhard Horn, Martin Knörzer, Herbert Knüll,Armin Künzig, Hubert May, Kornel Nied, Roland Scherer, Günter Scherer, Kilian Schneider, Peter Schraut, Paul Schraut, Karl Schreck, Hubert Schreck und Stefan Schwab.

Theo Schreck, der über 15 Jahre das Amt des Hauptkommandanten der Feuerwehr innehatte, wurde zum Ehrenkommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Königheim ernannt. Für die Ernennung hatten im Vorfeld der Feuerwehrausschuss und auch der Königheimer Gemeinderat entsprechende Beschlüsse gefasst.

Verabschiedungen

Verabschiedet wurden Karl Gehrig, der zwei Jahrzehnte das Amt des Altersobmanns der Gesamtwehr innehatte, und Armin Künzig, der 20 Jahre stellvertretender Kommandant war.

Die Neuwahlen fanden erst in zweiter Runde statt, da bei der ersten Versammlung die in der Satzung festgeschriebene 50-prozentige Teilnehmerzahl verfehlt wurde. Bei nunmehr 70 Stimmberechtigten erhielt Torsten Glock seine Bestätigung als Hauptkommandant mit 65 Stimmen. Erster stellvertretender Hauptkommandant wurde Berold Kemmer mit 67 Stimmen. Zweiter Stellvertreter ist Benjamin Rapp mit 65 Stimmen.

In den Feuerwehrausschuss der Gemeinde gewählt wurden Manuel Fahrmeier für die Abteilung Pülfringen, Christopher Künzig für Gissigheim, Christopher Schmitt für Brehmen und Andreas Geier für Königheim. hvb