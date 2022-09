75 Jahre Freiwillige Feuerwehr Pülfringen

Pülfringen. Das Festwochenende zum Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr Abteilung Pülfringen begann am Freitag mit der Jahreshauptversammlung für die Jahre 2020/2021.

Abteilungskommandant Sebastian Müller eröffnete die Versammlung. Schriftführer August Baumann berichtete dann über die Umbauarbeiten an der neuen Fahrzeughalle und am Gerätehaus. Auch wurde ausführlich über die Tätigkeiten während der coronabedingten Lockdowns informiert.

In seinem Tätigkeitsbericht dankte Abteilungskommandant Sebastian Müller allen Mitgliedern der Feuerwehr für die Einsatzbereitschaft und die Teilnahme an den Übungsdiensten und Lehrgängen, die immer wieder durch die Lockdowns unterbrochen werden mussten. Über die vergangenen zwei Jahre musste die Wehr zu insgesamt fünf Einsätzen im eigenen Ort und in der Gemeinde Königheim ausrücken. Freudig kann die Abteilung Pülfringen in die Zukunft blicken. Die Wehr bekommt erneut Zuwachs, Ende September nehmen acht junge Mitmenschen aus Pülfringen am Truppmannlehrgang in Pülfringen teil. Hierzu wünschte der Abteilungskommandant den Teilnehmern viel Spaß und Erfolg.

Es folgte der Bericht des Kassenwartes und der Kassenprüfer. Anschließend wurde die Entlastung des Ausschusses durchgeführt.

Bürgermeister Ludger Krug zeigte sich sehr beeindruckt von der Anzahl der Versammelten, nämlich 41 an der Zahl. Zudem berichtete Bürgermeister Krug auch über die anstehenden Aufgabenschwerpunkte der Gemeinde. Die Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplans mit Neubau des Gerätehauses in Gissigheim und der Beschaffung eines neuen Logistikfahrzeugs für den Standort Gissigheim waren hierbei die Hauptpunkte. Abschließend bedankte sich Bürgermeister Krug für die gute Zusammenarbeit und sehr gute Arbeit in der Abteilung Pülfringen.

Hauptkommandant Torsten Glock berichtete über die Präsenz in sozialen Netzwerken, die Umstellung auf Digitalfunk im Jahr 2023 sowie der baldigen Einführung einer Zusatzalarmierung per Alarmapp.

Hauptthemen der Versammlung waren die anstehenden Ehrungen und Beförderungen. Abteilungskommandant Müller führte mit Hauptkommandant Glock die anstehenden Ehrungen und Beförderungen durch.

Mit großem Lob und Anerkennung wurde für 70 Jahre Mitgliedschaft in der Pülfringer Wehr Karl Herberich geehrt. Für 40 Jahre im aktiven Feuerwehrdienst wurden Josef Baumann, Karlheinz Herberich, Hubert May, Günter Scherer, Roland Scherer, Stefan Schwab, Paul Haberkorn, Martin Knörzer, Herbert Knüll und Armin Künzig geehrt. Für 15 Jahre im aktiven Feuerwehrdienst wurden Christian Schmitt, Michael Haberkorn und Abteilungskommandant Sebastian Müller geehrt. Allen geehrten wurde ein Geschenk von der Wehr überreicht.

Bei den Beförderungen wurde Michael Popp nach dem Besuch des Zugführerlehrgangs zum Brandmeister befördert, Thomas Huth wurde Hauptlöschmeister, Michael Haberkorn und Christian Schmitt wurden Hauptfeuerwehrmänner, Ramona Haberkorn zur Oberfeuerwehrfrau und Felix Haberkorn zum Oberfeuerwehrmann befördert.

Nach dem Tagesordnungspunkt Wünsche und Anträge und reger Diskussion bezüglich des Standortes und Inbetriebnahme des aktuell in Pülfringen stehenden Hilfeleistungslöschfahrzeuges der Gemeinde, wurde die Versammlung beendet.

Am Samstag eröffnete, nach der offiziellen Einweihung der neuen Fahrzeughalle (wie bereits berichtet), Abteilungskommandant Sebastian Müller die Feierlichkeiten zum 75-Jahr-Jubiläum der Abteilung Pülfringen. Er begrüßte alle anwesenden Wehren, wünschte dem Fest einen fröhlichen Verlauf und dankte allen Helfern für die sehr gute Unterstützung.

Das Duo „Die Zwei“ startete den Festbetrieb und forderte zum Tanz auf. Es wurde den ganzen Abend fleißig getanzt und gefeiert. Der Sonntag begann mit einem Wortgottesdienst zum Jubiläum in der Kirche, welcher von Feuerwehrkamerad Roland Scherer ausführlich gestaltet wurde.

Zum Mittagessen spielte der Musikverein Pülfringen auf und verwöhnte die Gäste bei einem leckeren Mittagessen mit schöner Blasmusik. Am Nachmittag fand eine Fahrzeugschau statt, die auf sehr großes Interesse stieß. Auch konnten sich die Kinder in der Spielstraße und in der Hüpfburg austoben. Der Festausklang am Abend fand in gemütlichem Beisammensein von Jung und Alt statt.