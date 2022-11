Gute Stimmung herrschte am Samstagabend im Schützenhaus am Spießle, als die Fastnachtsgesellschaft Kalrobia Igersheim nach zweijähriger Zwangspause endlich wieder ihr Ordensfest feiern konnten. Von der Rathauseinnahme am 11.11. noch voll motiviert, stimmten sich die Aktiven der Kalroben dort auf die kommende Kampagne ein.

Traurig war an diesem Abend wahrscheinlich nur Kinderprinz

...