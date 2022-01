Kursangebote im Monat Januar

Igersheim/Weikersheim/Niederstetten. Die Volkshochschule (VHS) bietet wieder interessante Kurse an. Hier ein kleiner Überblick.

Igersheim

Zumba: Inspiriert von lateinamerikanischer Musik verbindet dieses Fitnessprogramm Elemente aus Aerobic und Intervall-Training mit verschiedenen Tanzschritten. Ab Montag, 10. Januar, von 10 bis 11 Uhr mit Eglis Krüger; Dorfgemeinschaftshaus Neuses, zehn Termine.

Fit Mix – ein präventives Ganzkörpertraining: Fit Mix, der Name ist Programm. Eine perfekte Mischung aus Ausdauer, Kräftigung, Straffung und Fettverbrennung für alle, die Spaß am fit werden und fit bleiben haben. Ab Montag, 10. Januar, von 18.45 bis 19.45 Uhr mit Silvia Hörner und Tachmina Davljatschin; Kleinsporthalle Igersheim, zehn Termine.

Bewegung mit den Smovey-Ringen: Die zwei Kunststoffringe begeistern durch ihre einfache Handhabung und Vielseitigkeit. In einem Ring laufen vier Stahlkugeln, die bei schwingender Bewegung Vibrationen erzeugen, welche sich wohltuend auf den ganzen Körper auswirken. Regelmäßige Bewegung aktiviert die Oberflächen- und Tiefenmuskulatur, kräftigt das Herz-Kreislauf-System, verbessert sowohl die Koordination als auch die Kondition und fördert das Wohlbefinden. Ab Montag, 10. Januar, von 19.30 bis 20.30 Uhr mit Petra Kachel; Dorfgemeinschaftshaus Neuses, zehn Termine.

Entspannungsspaß für Kinder von sechs bis neun Jahren: Beim Entspannungsspaß werden die Kinder eingeladen gemeinsam kleine Inseln der Ruhe zu erleben, bei denen sie entspannen können und nebenbei noch lernen auf ihren Körper zu achten. Ab Mittwoch, 12. Januar, von 17 bis 18 Uhr mit Sabine Rumm; Dorfgemeinschaftshaus Neuses, sieben Termine.

Pilates: Eine sanfte und dynamische Trainingsweise nach den Prinzipien von Joseph Pilates. Das besondere Augenmerk liegt dabei auf Konzentration, Zentrierung, Atmung, Bewegungsfluss, Präzision und Kontrolle. Ab Mittwoch, 12. Januar, von 19.45 bis 20.45 Uhr mit Tanja Simon; Dorfgemeinschaftshaus Neuses, zehn Termine.

Lesen alter Handschriften: Schritt für Schritt wird das Entziffern verschiedener Dokumente und Handschriften aus alter Zeit erarbeitet. Ab Donnerstag, 13. Januar, von 17.30 bis 19.30 Uhr mit Christine Schmidt. Kulturhaus Igersheim, sechs Termine.

Wassergymnastik für werdende Mütter (auch für nicht schwangere Teilnehmerinnen: Im 30 Grad warmen Wasser kann der Körper sehr gut entspannen. Es werden Bänder und Gelenke weniger belastet als beim Trockentraining. Ab Freitag, 14. Januar, von 11 bis 11.45 Uhr mit Nelja Balles; Flair Hotel Lochner in Markelsheim, fünf Termine.

Musical Dance: Eiskönigin – für Kinder von fünf bis sieben Jahren: Musical Dance ist eine Mischung aus Jazz-Dance, Modern Dance und anderen zeitgenössischen Tanzstilen. In diesem Kurs haben Kinder die Möglichkeit in die Welt von Elsa und Anna einzutauchen und im Königreich Arendelle Eis, Frost und Schnee tänzerisch zu erleben. Ab Freitag, 14. Januar, von 16.30 bis 17.30 Uhr mit Sabine Rumm; Dorfgemeinschaftshaus Neuses, drei Termine.

Bauchtanz: Bauchtanz trainiert auf sanfte Weise den ganzen Körper. Die fließenden und rhythmischen Bewegungen stellen einen hervorragenden Ausgleich zu den meist einseitig belastenden Tätigkeiten des Alltags dar. Ab Freitag, 14. Januar, von 19 bis 20.30 Uhr mit Ina Rehda; Kulturhaus Igersheim, sechs Termine.

Tipptopp tippen wie die Profis: Ratzfatz sausen zehn flinke Finger über die Computertastatur. Blitzschnell entsteht ein Text auf dem Bildschirm. Ziemlich cool, wenn man wie ein Profi mit allen zehn Fingern tippen kann. Ab Samstag, 22. Januar von 9.30 bis 11 Uhr mit Michaela Weiter; Johann-Adam-Möhler-Schule Igersheim, acht Termine.

Weikersheim

Funktionsgymnastik bei Knie- und Hüftproblemen: Muskelkräftigung, Gelenkstabilisation, muskuläres Koordinationstraining und gezielten Dehnübungen. Ab Dienstag, 11. Januar, von 17 bis 17.45 Uhr mit Kathy Mohr. Weikersheim, Physio & Sports Rehasport; acht Termine.

Pilates in allen Varianten: Schwerpunkt des Pilatestrainings liegt auf der Kräftigung Bauch- und Rückenmuskulatur und des Beckenbodens. Ab Dienstag, 11. Januar, von 18 bis 19 Uhr mit Kathy Mohr. Weikersheim, Physio & Sports Rehasport, acht Termine

Pilates in allen Varianten – für Fortgeschrittene: Aufbauend auf den Grundkenntnissen wird in diesem Kurs das Übungsrepertoire erweitert. Ab Dienstag, 11. Januar, von 19 bis 20 Uhr mit Kathy Mohr. Weikersheim, Physio & Sports Rehasport, acht Termine

Aqua-Fitness: Das Aqua-Fitness-Training ist ein effektives Ganzkörpertraining mit Wassergymnastik und Aqua-Jogging. Ab Dienstag, 11. Januar, von 20 bis 20.45 Uhr und von 20.45 bis 21.30 Uhr mit Zsuzsanna Lendvai; Weikersheim, Hallenbad, zehn Termine

Kundalini Yoga: Diese Yogaform fokussiert sich stark auf das Spüren der eigenen Lebensenergie. Ab Mittwoch, 12. Januar, von 17 bis 18 Uhr, von 18.15 bis 19.15 Uhr und von 19.25 bis 20.25 Uhr mit Renate Löhr; Gymnasium Weikersheim, elf Termine.

Beckenboden Intensivtraining – für Frauen und Männer: Beckenbodenproblemen aktiv vorbeugen bzw. entgegenwirken. Ab Freitag, 14. Januar, von 9 bis 10 Uhr mit Christina Kirchner. Weikersheim, Physio & Sports Rehasport, acht Termine.

Rücken-Fit: Mit funktioneller Gymnastik, Wahrnehmungsübungen und Stretching schafft man den notwendigen Ausgleich für einen rückenstrapazierten Alltag. Ab Freitag, 14. Januar, von 17 bis 18 Uhr und von 18 bis 19 Uhr mit Birgit Weiler; Alte Turnhalle Weikersheim, zwölf Termine.

Musikwichtel: Musikalisch-kreativer Eltern-Kind-Kurs für Kinder von 12 bis 24 Monaten. Ab Montag, 17. Januar, von 15 bis 16 Uhr mit Sabine Rumm; Zehntscheune Laudenbach, fünf Termine.

Spiel, Spaß und Bewegung: Eltern-Kind-Bewegungskurs für Kinder zwischen zwei und vier Jahren. Ab Montag, 17. Januar, von 16.15 bis 17.15 Uhr mit Sabine Rumm; Zehntscheune Laudenbach, fünf Termine.

Modern Dance Kids für Kinder von fünf bis neun Jahren. Ab Montag, 17. Januar, von 17.30 bis 18.30 Uhr mit Sabine Rumm; Zehntscheune Laudenbach, fünf Termine.

Zumba: Fitnessprogramm-Mix aus Aerobic und Intervall-Training. Ab Freitag, 21. Januar, von 19 bis 20 Uhr mit Eglis Krüger; Alte Sporthalle Weikersheim, zehn Termine.

Niederstetten

Bodyfit: Hier werden die Bewegungen pro Muskelgruppe öfter wiederholt als beim Kraftsport. Schon nach wenigen Trainingseinheiten wird eine Stärkung des eigenen Wohlbefindens und der Muskulatur spürbar. Ab Dienstag, 11. Januar, von 18 bis 19 Uhr mit Nadin Ihlow; Sporthalle Niederstetten, zehn Termine.

Tanze dich schlank und fit: Mit viel Spaß wird zu unterschiedlichen Tanzstilen getanzt und der Körper dabei in Form gebracht. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Ab Dienstag, 11. Januar, von 19.30 bis 20.30 Uhr mit Nadin Ihlow; Sporthalle Niederstetten, zehn Termine.

Wirbelsäulengymnastik. Durch gezielte Kräftigungs-, Dehnungs- und Mobilisationsübungen wird insbesondere die Rücken- und Bauchmuskulatur angesprochen und trainiert. Ab Mittwoch 12. Januar, von 19 bis 20 Uhr mit Corinna Weber; Alte Schule am Frickentalplatz, Raum zwei, acht Termine.

Hatha Yoga: Ein Weg, um körperliche Entspannung und geistige Stabilität zu finden, ist Yoga. Sich zu entspannen ist die Voraussetzung für die Beseitigung schmerzhafter Verspannungen. Yoga kann in jedem Alter begonnen werden. Ab Donnerstag 13. Januar, von 18.30 bis 19.30 oder 20 bis 21 Uhr mit Simone Rohner; Alte Schule am Frickentalplatz, Raum eins, je zehn Termine.

Homöopathie für Kinder: Wie Homöopathie bei Beschwerden Unterstützung bieten kann, wird an diesem Abend besprochen. Die in diesem Vortrag angesprochenen Methoden verstehen sich als Ergänzung zur wissenschaftlichen Schulmedizin. Am Donnerstag 13. Januar, von 18.30 bis 20 Uhr mit Petra Beck; Bildungszentrum, ein Termin.

Einstieg in die digitale Fotografie: Weg von der Vollautomatikeinstellung, hin zum kreativen Bild! Der erste und der letzte Kurstermin gehen jeweils von 18.30 bis 20.30 Uhr. Ab Dienstag, 18. Januar, von 18.30 bis 20 Uhr mit Andreas Zobel; Bildungszentrum, sechs Termine.

Fit Mix – ein präventives Ganzkörpertraining: Eine perfekte Mischung aus Ausdauer, Kräftigung, Straffung und Fettverbrennung für alle, die Spaß am fit werden und fit bleiben haben. Ab Freitag, 28. Januar, von 17.30 bis 18.30 Uhr mit Silvia Hörner; Sporthalle Niederstetten, zehn Termine.

Informationen und Anmeldung: Igersheim, Irmgard Heinen unter Telefon 07931 / 492121; Weikersheim, Barbara Wirth unter Telefon 07934 / 9937620; Niederstetten, Sabrina Schürger unter Telefon 0152 / 38927077; Geschäftsstelle der Volkshochschule in Bad Mergentheim – erreichbar unter Telefon 07931 / 57-4300 und im Internet unter www.vhsmgh.de. vhs