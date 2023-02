IgersWein: „Wir haben noch viel vor“

Igersheim. Gute Neuigkeiten hatte Vorsitzender Andreas Berns den Mitgliedern des Bürgerweinbergs IgersWein e.V. bei der Mitgliederversammlung zu verkünden. Trotz der kurzen Frist hat der Vorstand einen Förderantrag beim „Leader“-Programm Baden-Württemberg gestellt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wenn unsere Bewerbung erfolgreich ist, dann werden wir auf dem Weinberg eine feste Schutzhütte mit Geräteschuppen bauen. Wegen des einmaligen Blicks über den Weinberg bis hinunter zur Tauber haben wir das Unterfangen ‚Remise Rebenblick’ getauft. Wir haben also noch viel vor.“

Mit dieser Baumaßnahme verbinde der Vorstand eine weitere Attraktivitätssteigerung für den Verein, im Besonderen aber auch für potenzielle neue Mitglieder, so Berns, der erneut als Vorsitzender bestätigt wurde.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Aktionsgruppe Badisch Franken "Leader": Alfred Beetz wehrt sich gegen Rücktrittsgerüchte Mehr erfahren

Der Verein will wachsen. „Zusätzlich zur Arbeit im Weinberg nehmen unsere Mitglieder auch viele bürgerschaftliche Aufgaben, beispielsweise beim Feierabend-Schoppen oder anderen Veranstaltungen in Igersheim, wahr. Dafür brauchen wir mehr Mitglieder oder Freiwillige, die Freude an Geselligkeit und der Arbeit an der frischen Luft haben. Bis der Wein in der Flasche und auf der Theke ist, braucht es sehr viele Handgriffe. Dafür gibt es unter anderem den Dank in Forms des eigenen Weins“, so Berns.

Zur verbesserten Information über die Vorteile einer Mitgliedschaft habe man deswegen die Internetseite komplett überarbeitet und sei auch seit Kurzem in den Sozialen Medien aktiv.

„Gelegenheiten, die Angebote von IgersWein wahrzunehmen und unsere Gemeinschaft kennenzulernen, gibt es viele. Wir freuen uns über Helfende, Interessierte oder einfach auch Neugierige“, so der Vorsitzende.

Im Anschluss an die Mitgliederversammlung referierte Sven Dell, Kurdirektor von Bad Mergentheim und Geschäftsführer des Tourismusverbands „Liebliches Taubertal“, über Wein und Kulinarik im nördlichen Baden-Württemberg und der „Genießerregion Hohenlohe-Franken“.

So setzt sich der Vorstand zusammen: Andreas Berns (Vorsitzender), Reiner Friedrich (stellvertretender Vorsitzender), Ralf Heinkelmann (Technischer Leiter Weinbau), Frank Menikheim (Bürgermeister der Gemeinde Igersheim), Stefan Tittl (Kassenwart), Tim Schnyder (Schriftführer). Zu Kassenprüferinnen wurden gewählt: Rebecca Rückert, Gabriele Becker.

IgersWein e.V. ist ein generationenübergreifendes Gemeinschaftsprojekt mit dem Ziel, den Weinbau der Gemeinde Igersheim nachhaltig zu entwickeln. Der 2017 entstandene Bürgerweinberg verbindet dabei Tradition, Gemeinschaftssinn und Regionalentwicklung auf eine ideale Weise. Mit etwa 2000 Rebstöcken der Weißwein-Sorten Muscaris und Sauvitage sowie der Rotwein-Reben Regent und Cabernet Cantor werden seit 2019 gute Erträge erzielt, die den Mitgliedern und der Gemeinde Igersheim zugutekommen. Ermöglicht wurde der Bürgerweinberg durch einen Zuschuss aus dem Europäischen Förderprogramm „Leader“.