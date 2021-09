Igersheimer Möhlerplatz feierlich eingeweiht

Igersheim. Mit Festakt und Bürgerfest wurde am Sonntag der neu gestaltete Möhlerplatz in Igersheim seiner Bestimmung übergeben. Bürgermeister Frank Menikheim betonte, dass es hervorragend gelungen sei, dem Ortskern mehr Attraktivität und Aufenthaltsqualität zu verleihen, wodurch ein Platz vor allem für die Menschen geschaffen worden sei. Über das Vorhaben freuen sich (von links) Bürgermeister Frank Menikheim, „Capo“ Werner Seitz (Konrad Bau), Sylvia Haines (Büro Haines-Leger), Bautechniker Tobias Müller und Andre Metzger (Büro Dreikant). Wir berichten ausführlich am Dienstag. Bild: Klaus T. Mende

