Ein Abend mit Michaela May

Igersheim. Die „Igersheimer Impulse“ nehmen wieder Fahrt auf. Zum Re-Start nach der Corona-Pause warten die Initiatoren mit einem „Kracher“ auf. Zu Gast ist am Sonntag, 11. Dezember, um 19.30 Uhr in der Erlenbachhalle nämlich die gleichermaßen bekannte wie beliebte Schauspielerin Michaela May. In der Region ist sie ohnehin keine Unbekannte, hat sie doch vor geraumer Zeit an einem Fernseh-Projekt in und um Weikersheim in der Hauptrolle mitgewirkt.

Die 70-Jährige, ein „Münchner Kindl“, hat ihre Biografie „Hinter dem Lächeln“ mit dabei, über die sie mit Gastgeber Josef Gabel spricht. Sie geht darin offen mit dem Thema Depression um vor dem Hintergrund, dass ihre drei Geschwister in jungen Jahren allesamt deswegen Suizid begangen haben.

Doch Michaela May hat noch viel mehr zu erzählen – über ihre Person, ihre Arbeit und ihre vielen Film- und Fernsehprojekte, in denen sie erfolgreich mitgewirkt hat.

Und dann liegt Michaela May auch noch der soziale Aspekt sehr am Herzen. Sie engagiert sich für mehrere gute Zwecke, unter anderem für den gemeinnützigen Verein „Retla“. Dieser sieht das Alter aus einer neuen Perspektive. Er will das Leben von Senioren in der Gesellschaft verbessern, ideenreich gegen deren Einsamkeit aktiv sein, Menschen zusammenbringen und Wertschätzung für ältere Mitbürger fördern. Ein Teil der Einnahmen des Abends ist für die Arbeit von „Retla“ bestimmt, worüber sich Michaela May sehr freut.

Die Besucher lernen Michaela May von einer ganz anderen Seite kennen und erfahren viel Interessantes über eine Frau, die hohe Sympathiewerte genießt. Ursprünglich sollte May bereits am 8. November nach Igersheim kommen. Aufgrund von kurzfristigen Terminen musste das Event etwas nach hinten verlegt werden. Dafür erworbene Karten behalten freilich ihre Gültigkeit. Michaela May signiert im Anschluss ihre Biografie. Tickets gibt’s im Rathaus Igersheim, Telefon 07931/4970, via E-Mail ktm.tbb@t-online.de sowie an der Abendkasse.