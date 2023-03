Nachwuchsproblem eine Herausforderung

Waldstetten. In der Jahreshauptversammlung der Musikkapelle Waldstetten blickte Vorsitzender Alexander Wörner mit dem Projekt Viva la Musica, welches im Rahmen des bundesweiten Programms Impuls gefördert wurde, auf einen gelungenen musikalischen Neustart zurück. Über 250 ehrenamtliche Stunden wurden für das Projekt geleistet und es wurden drei neue Mitglieder gewonnen. Das Sommerfestival war eine großartige Abschlussveranstaltung für das Projekt. An beiden Tagen wurden viele Facetten der Blasmusik aufgezeigt und die Kooperation mit anderen Kapellen gepflegt. Als musikalische Höhepunkte hob er das gemeinsame Probenwochenende in Dinkelsbühl und die konzertante Vorabendmesse im Advent hervor.

Die Nachwuchsarbeit stellt die Kapelle weiterhin vor große Herausforderungen. Trotz vielfältiger Aktivitäten gelang es auch im vergangenen Jahr nicht, Kinder für eine instrumentale Ausbildung zu gewinnen. Mit fehlendem Nachwuchs ist eine tragfähige Zukunft für den Verein nur schwer zu gestalten. Zumal es auch immer herausfordernder wird, Mitglieder für die Vorstands- und Jugendarbeit zu begeistern. Neue Konzepte für Mitgliedergewinnung und Veranstaltungen mit angepasster Vereinsgröße sind erforderlich. Zum Jahreswechsel zählt die Kapelle 32 aktive Mitglieder.

Schriftführerin Daniela Heffner verwies im Jahr 2022 acht interne, acht öffentliche, sechs kirchliche und sechs Termine des Vorstands. Über die finanziellen Bewegungen informierte Kassiererin Jutta Hartmann. Die bewilligten Fördergelder wurden größtenteils für das Probenwochenende, die Ergänzung der technischen Ausstattung für die PA-Anlage und die Projektwerbung verwendet. Die Kassenprüfer Milena Brenneis und Selina Fieger bestätigen eine korrekte Kassenführung.

Auch Dirigent Simon Blau ließ ein gelungenes musikalisches Jahr Revue passieren und blickt mit dem Sommerfestival und dem Adventskonzert auf die größten konzertanten Höhepunkte. Mit insgesamt 16 Auftritten der Gesamtkapelle liegt ein positiver Trend und gleiches Niveau wie 2019 vor. Im Berichtsjahr 2022 fanden 44 Proben statt. Der Gesamtschnitt beim Probenbesuch zähle mit 71 Prozent zum besten Ergebnis während Blaus Amtszeit als Dirigent. Er sprach ein Lob für die gute Mitarbeit aus.

Jugendleiterin Anna Kohler berichtete von dem Absolvieren des Jmla Junior. Aufgrund vielfältiger Aktionen und der teils großen Altersunterschiede sei die Jugendarbeit anspruchsvoller denn je. Dennoch bleibe der Zuspruch weiterer Interessenten für eine Instrumentalausbildung weitgehend aus. Mit dem Ziel, die beiden Zöglinge bis Ende des Jahres in die Gesamtkapelle zu integrieren, laufen zeitnah die Vorbereitungen für das Jugendmusikerleistungsabzeichen in Bronze im Herbst an.

Ortsvorsteher Andreas Schäfer lobte die tollen Konzerte und musikalischen Darbietungen sowie dem Dasein als Kulturträger Waldstettens.

Die von Andreas Schäfer beantragte Entlastung des Vorstands erfolgte einstimmig. Für die Amtszeit von zwei Jahren wurden Zweiter Vorsitzender Steffen Münch, Kassiererin Jutta Hartmann und Beisitzerin Verena Wörner wiedergewählt. Neu hinzu kommt Hannah Ballweg.

Für fleißigen Probenbesuch und maximal dreimaliges Fehlen wurden Simon Blau, Peter Fieger, Bernd Wörner und Wolfgang Wörner mit einem Probeglas geehrt. Für maximal zweimaliges Fehlen bei 16 Auftritten erhielten zehn Musiker eine kleine Anerkennung. Für ihre ehrenamtliche Tätigkeit und Geduld am Dirigentenpult überreichte er Simon Blau und Wolfgang Wörner ein Präsent. Mit dem im April bevorstehenden Motto-Konzert „Rock in Church“ richtet er den Blick abschließend in die Zukunft. Zudem laufen bereits die Vorbereitungen für das Waldfest im Juni.