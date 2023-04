Waldstetten. Sportliche Aktivitäten für jede Altersklasse bietet die AG Freizeitsport, das wurde bei der Generalversammlung deutlich. Neben den Berichten standen auch Neuwahlen auf der Tagesordnung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der Turnhalle eröffnete Vorsitzender Jan Schmitt den Abend. Nach dem Totengedenken verlas er den Tätigkeitsbericht. Hier lobte er das ehrenamtliche Engagement: „Was in unserem Verein geschieht, basiert auf freiwilliger Basis – darauf können wir stolz sein!“, betonte Schmitt. Ansporn des Vereins sei es, durch Sport und den Fokus auf die Gesunderhaltung des Körpers „einen Ausgleich vom Alltag in einer hektischen Zeit“ zu schaffen.

Das sei „nicht nur für den Verein enorm wichtig, sondern für das komplette Miteinander in Waldstetten“.

Mehr zum Thema TSV Rosenberg zog Bilanz Karl Heinz Volk zum Ehrenmitglied ernannt Mehr erfahren Bei der Abteilungswehr Bofsheim Eine Ära geht nach 25 Jahren zu Ende Mehr erfahren

Schriftführer Sebastian Außem bilanzierte über ein „gelungenes Jahr 2022“, das nach dem Motto „von Null auf Hundert - ohne Anlaufprobleme zur Bestleistung“ abgelaufen sei. Besondere Akzente setzten das Waldfest mit bemerkenswertem Einsatz der Mitglieder und einem stimmungsvollen Freundschaftsspiel gegen den SV Pülfringen, der Gottesdienst, die Teilnahme am Höpfinger Hallenturnier und die 45-Jahr-Feier, in deren Zug die „Urgesteine“ Alois Heffner und Ferdinand Nörber geehrt wurden. Abrundend gab Außem bekannt, dass man derzeit über 78 Mitglieder verfügt.

Die Berichte der Übungsleiter eröffnete Robin Wollenschläger, der die Aktivitäten der Jugendgruppe beleuchtete. Jeden Dienstag treffen sich sechs bis 16 Jahre alte „Jungsportler“ zu Spiel, Spaß und Bewegung, man hoffe jedoch, sinkenden Teilnehmerzahlen mit neuen Mitgliedern begegnen zu können: „Jeder ist willkommen“, so Wollenschläger. Der Dank galt Tizian Häuser und Nils Kuhn.

Die Mittwochsgruppe unter Eugen Wollenschläger absolvierte bis zu 70 Kilometer lange Radtouren mit guter Beteiligung, Höhepunkt war die dreitägige Sommertour entlang des Neckars nach Heilbronn. Neben Breitensport werden Übungen zu Geschicklichkeit und Konzentration sowie Badminton und Radtouren durchgeführt.

Über die Hallenfußball-Saison informierte Tobias Klotzbücher, der auf „im Schnitt acht Teilnehmer“ und weitere Aktivitäten neben Fußball einging; Tim Schmitt beleuchtete die Situation auf dem Sportplatz. „Wir können zufrieden sein!“, resümierte er und sprach von einem „schönen Sportsommer“. Übereinstimmend dankten die Übungsleiter für das gute Miteinander, ehe Kassenwart Robin Wollenschläger auf die Finanzlage einging; die Kassenprüfer Rudi Schmitt und Bernhard Heffner bestätigten einwandfreie Buchführung. Es folgte die Entlastung. Ortsvorsteher Andreas Schäfer lobte die AG Freizeitsport für ihr sportliches Angebot; besonders hob er die Präsenz der Mittwochsgruppe hervor, die sich aus einem eher überschaubaren Kreis zu einer starken Riege wandelte; Bürgermeister Christian Hauk zeigte sich angetan von der Breite der gut angenommenen Aktivitäten.

Keine Veränderungen ergaben die Neuwahlen: Vorsitzender Jan Schmitt wurde ebenso bestätigt wie Stellvertreter Manfred Heffner, Schriftführer Sebastian Außem, Kassier Robin Wollenschläger sowie die Beisitzer Christian Schäfer, Andreas Schäfer und Nico Geiger; Kassenprüfer sind Rudi Schmitt und Bernhard Heffner. Zu Übungsleitern wurden Tim Schmitt, Robin Wollenschläger, Eugen Wollenschläger und Tobias Klotzbücher bestimmt; Jugendleiter Thilo Außen und Vereinsdiener Finn Heuser ergänzen die Führung.

Nachdem Jan Schmitt allen Aktivposten für die gute Zusammenarbeit sowie die Abhaltung aller Übungsstunden dankte, beleuchtete er den hohen Stellenwert des guten Zusammenhalts und der ehrenamtlichen Arbeit. „Was wir tun und bieten, kann uns mit Stolz erfüllen“, bemerkte er. In froher Runde klang der Abend gemütlich aus. ad