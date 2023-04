Ein Hoch auf die jungen „Fußballhelden“

Neun Nachwuchsehrenamtler aus den neun Fußballkreisen des Badischen Fußball-Verbandes freuen sich über die Ehrung als „Fußballhelden“. Außerdem gibt es noch einen Preis in der Kategorie Mädchenfußball. Auf die „Nachwuchsehrenamtler“ wartet ebenfalls ein besonderes Erlebnis. Vom 15. bis 19. Mai fahren sie mit den „Fußballhelden“ aus ganz Deutschland an die Costa Brava bei Barcelona. Dies ist eine Bildungsreise des DFB mit abwechslungsreichen praktischen und theoretischen Einheiten, welche die Jugendtrainer und -leiter in ihrer Vereinsarbeit unterstützen.

Weitere Preisträger Neben den drei Preisträgern aus der Fußball-Region Odenwald gibt es im Bereich des BFV folgende weitere sechs Preisträger: Jannis Richter (TSV Steinsfurt/Fußballkreis Sinsheim). Nils Baust (BSC Mückenloch/Fußballkreis Heidelberg). Philipp Merkel (SC Olympia Neulußheim/Fußballkreis Mannheim). Benjamin Pasternak (FC Germania Karlsdorf/Fußballkreis Bruchsal). Elaine Mudersbach (SpVgg Söllingen/Fußballkreis Karlsruhe). Robin Hummel (JSG Biet/Fußballkreis Pforzheim). Jona Stieler (ASV Hagsfeld/Fußballkreis Karlsruhe/Sonderkategorie Mädchenfußball).

Daniel Dörner (SV Wittighausen): Er spielt seit seinem dritten Lebensjahr Fußball beim SV Wittighausen. Heute ist er 23, seit fünf Jahren Schiedsrichter und seit drei Jahren Jugendtrainer. Der Sportliche Leiter des Vereins, Paul Konrad, äußerte sich wie folgt über den Fußballhelden: „Daniel Dörner trainiert seine Mannschaft sehr engagiert und mit viel Herz. Das Wohlergehen und der Spaß der Kinder stehen für Ihn im Vordergrund. Er ist mit allen seinen Funktionen fast täglich auf einem Sportplatz anzutreffen. Solche Menschen braucht ein Verein. Deshalb hat er den Preis mehr als verdient.“

Daniel Dörner selbst ist schon voller Vorfreude: „Ich freue mich riesig auf die Bildungsreise nach Spanien. Insbesondere freue ich mich neue Kontakte mit anderen jungen engagierten Trainern, Spielern und Schiedsrichtern zu knüpfen.“

Jana Grimm (TSV Buchen): Die 22-jährige Jana Grimm ist beim TSV Buchen Trainerin der E-Juniorinnen. „Trotz ihres körperlichen Handicaps macht Jana schon ihr ganzes Leben beim Fußball und im Verein mit. Als Betreuerin oder Trainerin. Ebenso hilft sie bei Aktivitäten im Verein immer mit. Als Jugendleiter bin ich sehr stolz, dass wir sie haben und hoffe, dass sie uns auch weiterhin unterstützt“, sagt Günther Ehler über die Fußballheldin aus dem Kreis Buchen. Auch für Jana Grimm steht nun die Bildungsreise nach Spanien an: „Ich freue mich sehr über die Auszeichnung und auf viele interessante Erlebnisse.“

Lukas Kniel (SC Fortuna Oberschefflenz): Mit 13 Jahren startete Lukas Kniel sein Engagement im Ehrenamt beim SC Fortuna Oberschefflenz. Mit seinen heute 27 Jahren ist er ein echter Tausendsassa: Neben der Trainertätigkeit ist er in der Vorstandschaft, Stadionsprecher, Turnierorganisator und noch sehr Vieles mehr.

„Ihm ist es zu verdanken, dass der SCO wieder einen aktiven Aufbau der Jugendabteilung betreibt sowie Trainer aus den eigenen Reihen motivieren und unterstützen konnte. Mit seiner ruhigen und besonnenen Art ist Lukas unser Macher-Denker-Lenker im Verein. Fürsorglich, umsichtig und sehr zuverlässig. Für seinen SCO bringt er es locker auf 10-15 Stunden Ehrenamt in der Woche! Wenn das Sportfest ansteht, gerne auch das Doppelte oder Dreifache“, lobt Vorstandsmitglieder Heike Siebert. „Ich freue mich sehr über die Wertschätzung der ehrenamtlichen Arbeit beim SCO durch die Auszeichnung als Fußballheld, welche mich total überrascht hat. Ich sehe diese als Bestätigung des Engagements unseres gesamten Teams in den letzten Jahren für unseren Verein. Mir macht es Spaß, mit einem jungen und motivierten Trainer- und Vorstandsteam zusammenzuarbeiten und ich versuche weiterhin einen Teil zur positiven Entwicklung des SC Fortuna Oberschefflenz beizutragen. Gespannt blicke ich auf die Spanien-Bildungsreise und freue mich darauf, neue Kontakte zu knüpfen und sich über die verschiedensten Themen auszutauschen“, freut sich Lukas Kniel.