Doch keine Windkraft im Distrikt „Anwande“?: Einstimmig empfahl der Waldstettener Ortschaftsrat am Mittwoch dem Höpfinger Gemeinderat, das Projekt abzulehnen. Damit schloss sich das Gremium dem Mehrheitsvotum der Einwohnerbefragung an. Wie hoch die Einigkeit war, zeigte am Rande ein Kuriosum: Die Ortschaftsratssitzung war nach rekordverdächtigen zehn Minuten beendet.

Geleitet wurde die

...