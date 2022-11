Vereine und Bauhof entlasten

Hardheim. Der Verleih von gemeindeeigenen Hütten, Schirmen und der Bühne an Vereine kostet künftig nichts. Das beschloss der Hardheimer Verwaltungsausschuss in seiner Sitzung am Montag. Bisher hat man bei Märkten der Gemeinde eine Gebühr in Höhe von 40 Euro verlangt, der Aufbau vom Bauhof war inklusive. Hütten, die in den Ortsteilen benötigt wurden, haben in den vergangenen Jahren 25 Euro Gebühr gekostet und wurden mit Hilfe des Bauhofs selbst aufgebaut. Gegen eine Leihgebühr von zehn Euro pro Stück konnten Vereine einen Schirm ausleihen, die Bühne kostete bisher 25 Euro. „Wir wollen die Vereine finanziell unterstützen und den Bauhof entlasten“, begründete Bürgermeister Stefan Grimm den Vorschlag, Hütten und Co. grundsätzlich gebührenfrei an die Vereine auszuleihen.

Bei den Märkten soll künftig keine Hüttengebühr mehr von den Standbetreibern verlangt werden. Die Hütten werden bei den Märkten vom Bauhof angeliefert und aufgestellt. Sofern die Vereine bei anderen Veranstaltungen Unterstützung durch den Bauhof beim Transport oder Aufbau benötigten, werde der entstandene Zeitaufwand abgerechnet. Um den Aufbau für die Vereine zu erleichtern, soll eine Anleitung mit ausgeteilt werden. mg