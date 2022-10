Neulinge an Aufgabe heranführen

Hardheim. Viele Sportarten haben mit dem Schiedsrichternachwuchs große Probleme. Der Württembergische Handball-Verband hat seine Schiedsrichterausbildung modernisiert. Neulinge sollten an die Aufgabe herangeführt werden, aber auch der Schutz gegen Anfeindungen sowie die begrenzte Mobilität der Jugendlichen sollten berücksichtigt werden. Deshalb wurde der Kinderhandball-Spielleiter in die Ausbildung mit aufgenommen. Über den Kinderhandball-Spielleiter sollen Eltern, andere Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren an das Schiedsrichterwesen herangeführt werden.

Die Spiele im Bereich der Minis-, E- und D-Jugend müssen vom Heimverein mit Schiedsrichtern besetzt werden. In diesem Altersbereich handelt es sich um Sonderspielformen, die oftmals bei ausgebildeten Schiedsrichtern wenig bekannt sind. Spiele dieses Altersbereichs sollen künftig von einem Kinderhandball-Spielleiter geleitet werden.

. Möglicherweise können auf diesem Weg auch interessierte Erwachsene und Jugendliche für die Schiedsrichter-Neulings-Ausbildung gewonnen werden.

Die Ausbildung ist in zwei Module untergliedert. Aktuell wird Modul 1 in den Vereinen gelehrt. Es umfasst eine Theorie-Einheit von etwa zwei Stunden, in der Informationen zum Schiedsrichter, Regelkunde und ein Regelfilm zum Kinderhandball. Bei der praktischen Prüfung übernimmt der Teilnehmer für zehn bis 15 Minuten die Spielleitung bei einem E-Jugendspieltag. Die Lizenz hat nach aktuellem Stand unbefristete Gültigkeit, eine Fortbildungspflicht besteht nicht.

Beim E-Jugendspieltag am vergangenen Samstag in der Walter-Hohmann-Halle absolvierten schließlich neun Jugendspielerinnen und Jugendspieler des TV Hardheim erfolgreich das Modul 1 zum Kinderhandball-Spielleiter. Die Ausbildung wurde von Christian Schock, Handball-Verband-Württemberg, Bezirk Heilbronn-Franken durchgeführt.

An der Ausbildung nahmen vom TV Hardheim Handball Marlene Bauch, Helena Weihbrecht, Paul Neuberger, Lennart Großkinsky, Samuel und Marlo Nikolaus, Tim Bäuerlein, Jannik Martin sowie Jugendleiter Steffen Gärtner teil. ad