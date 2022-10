Neuer Pächter übernimmt mit altem Konzept

Hardheim. Der 27. Oktober 2022 wird für Christine Langer und ihren Mann Franz Flick immer ein ganz besonderer Tag bleiben: ihr letzter Arbeitstag im „Imbiss am Pavillon“. Das Ehepaar hört aus Altersgründen auf. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge blicken die beiden auf die vergangenen 20 Jahre zurück.

„Wir könnten ein Buch darüber schreiben, was wir hier alles erlebt haben“, erzählte Langer. Beispielsweise würden einige ehemalige Schüler, die damals immer in der Mittagspause bei ihnen Essen geholt haben, mittlerweile mit ihren Kindern zu ihnen kommen. Einst sei der Pavillon als Touristeninfo gedacht gewesen. „Im Grunde bin ich das doch auch. „Ich bin hier am Platz der Begegnung, ich weiß alles“, sagte Langer lachend.

Und die Erfolgsgeschichte des Imbisses geht weiter: Mit Johannes Link aus Laudenbach am Main hat die Gemeinde Hardheim einen neuen Pächter gefunden. Am Konzept wird sich erst einmal nichts ändern. „Wir werden die Speisekarte mit Grillspezialitäten beibehalten. Auch die Öffnungszeiten bleiben wie bisher“, kündigte der gelernte Industriemechaniker an. Dessen Traum war es schon immer, eine Imbissbude zu eröffnen. Durch einen Freund, der Christine Langer beliefert, habe er mitbekommen, dass ein Nachfolger gesucht werde, erzählte Link im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten.

Zum Abschied überbrachte Bürgermeister Stefan Grimm ein kleines Geschenk und hieß den neuen Pächter willkommen. Von Beginn an sei man sich sicher gewesen, dass es mit der Familie Link auch menschlich passe.

Nach kleineren Umbauarbeiten werden die neuen Pächter erstmals am 9. November ihre Speisen anbieten. mg