Neue Spielküche kommt gut an

Schweinberg. Die alte Spielküche im Schweinberger Kindergarten St. Josef hat hunderte Kinder und 30 Jahre hinter sich. Es wurde also Zeit für eine neue. Die SOCC-Kompanie der Bundeswehr, in Wolferstetten beheimatet, hat aus dem Erlös der Feldküche am Sommerfest und der Kinderschminkaktion ein neues Spielgerät angeschafft. Initiator dieser Aktion war Andreas Gutruf-Horn, Soldat und Familienvater.

Am Donnerstagmorgen wurde die Spende im Beisein von Kindergartenleiterin Iris Krug und Major Steffen Knehr von der SOCC-Kompanie offiziell übergeben. „Wir freuen uns über neue, moderne Spielküche. Die Kinder sind schon nicht mehr wegzubringen“, sagte Krug und bedankte sich für die Unterstützung. Nach dem Fototermin machten sich die Mädchen und Jungen gleich dran, den Vertretern der Bundeswehr ihr neuestes Spielzeug zu zeigen. Die Küche verfügt neben einem Backofen und einem Spülbecken sogar über eine Waschmaschine, einen Wäscheständer und eine Kaffeemaschine.