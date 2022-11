Neue Sänger zum Mitmachen ermuntern

Gerichtstetten. Das Projekt „Singen im MGV Gerichtstetten – auch ich will dabei sein!“ ist derzeit ein großes Anliegen, mit dem der Männerchor aus Gerichtstetten – und im Besonderen der rührige Vorsitzende und Chorleiter Dieter Kaiser – neue Sänger zum Mitsingen ermuntert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zweifelsohne ist der MGV ein wichtiger Kulturträger und fester Bestandteil im kulturellen und kirchlichen Leben von Gerichtstetten.

Am Freitag gewann der Projekt-Slogan mit der Übergabe des Regionalbudget-Aufklebers der Leader-Aktionsgruppe Regionalentwicklung Badisch-Franken noch eine ganz andere Bedeutung, denn man ist dabei, bei den rund 70 Kleinprojekten, die seit 2019 innerhalb der Gebietskulisse Badisch-Franken gefördert wurden.

Wertvolle Unterstützung

Mehr zum Thema MGV „Eintracht“ Gerichtstetten Corona schränkte die Chorarbeit stark ein Mehr erfahren Freundschaftsbesuch „Tiefste Wertschätzung“ für Hilfe Mehr erfahren

Dank des Zuschusses in Höhe von 80 Prozent der Nettokosten, präsentierte sich der Chor in einer besonderen Singstunde in der Turnhalle nicht nur in einem markanteren Outfit, sondern auch mit seinen neuen Begleitinstrumenten, die für die Chorarbeit, insbesondere dem gemeinsamen Wirken mit der „Singenden Grundschule“, eine wertvolle Unterstützung darstellen.

Vorsitzender und Chorleiter Dieter Kaiser hieß zu Beginn Jenny Damico als Vertreterin der Geschäftsstelle „Leader Badisch-Franken“ willkommen. Dabei brachte er im Namen des gesamten Chores seine Freude über die finanzielle Unterstützung zum Ausdruck und stellte das Wirken des Chores, insbesondere die Zusammenarbeit mit der Grundschule und die Bemühungen um weitere Sänger, vor.

Unter dem Projekttitel „Singen im MGV Gerichtstetten – auch ich will dabei sein!“ bewarb man sich im Frühjahr um eine Förderung beim zweiten Aufruf des Regionalbudgets 2022. Nach Auswahl und Bewilligung des Projekts ging es zügig in die Umsetzung. Zusammen mit Klaus Schulz und in enger Zusammenarbeit mit der „Leader“-Geschäftsstelle wurde das Projekt von der ersten Idee bis zur Auszahlung begleitet.

Neue Instrumente

Mit der Förderung eines transportablen E-Pianos, einem Saitencajon, einer Djembe-Trommel, Bongos, neuen Chormappen und ansprechenden Polo-Shirts für die Große Besetzung wird man zukünftig das Engagement des Chores als bedeutender Kulturträger stärken und auch die Identität und Heimatverbundenheit in Gerichtstetten sowie den Gemeinschaftssinn fördern, so Jenny Damico von der „Leader“-Geschäftsstelle.

Mit den neuen Instrumenten können gemeinsame Proben mit den Kindern der „Singenden Grundschule“ abwechslungsreicher und attraktiver gestaltet werden.

Bei Auftritten dürfen die Kinder mit den neuen Schlaginstrumenten agieren, etwas Einmaliges, wie Dieter Kaiser erläuterte. Durch die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der mobilen Instrumente entsteht in Gerichtstetten und der Region ein zusätzliches kulturelles Angebot. Wie wichtig es ist, musikalische Proben und Veranstaltungen im Freien abhalten zu können, hat sich insbesondere in den letzten zwei Jahren gezeigt.

So wird sich der Männerchor ab sofort nicht nur optisch, sondern auch klanglich wieder von seiner besten Seite präsentieren. we