Corona schränkte die Chorarbeit stark ein

Gerichtstetten. Einen Rückblick auf zwei „ruhigere“ Jahre hielt am vergangenen Freitag der Männergesangverein „Eintracht“ Gerichtstetten im Rahmen seiner Generalversammlung im Bürgersaal. Corona sorgte auch hier für eine stark eingeschränkte Chorarbeit und längere Probenpausen.

Dennoch nutze man alle Möglichkeiten, die Chorarbeit fortzusetzen und das durch sehr viel Engagement des Vorsitzenden Dieter Kaiser, auch in seiner Funktion als Schriftführer und Chorleiter.

Zu Beginn der Versammlung hieß er alle Sängerkameraden willkommen, darunter Ortsvorsteher Wolfgang Walzenbach, sowie die Ehrenvorsitzenden Gerhard Bechtold und Peter Gärtner.

Lange Probenpausen

Dem Gedenken an die im Berichtszeitraum verstorbenen aktiven und passiven Vereinsmitglieder folgte der Tätigkeitsbericht von Dieter Kaiser. Corona sorgte zwar für eine lange Probenpausen, dennoch machte der Chor immer wieder auf sich aufmerksam. Bei den Proben auf dem Dorfplatz konnte man den Chor nicht nur hören, sondern ihm auch aktiv bei der Chorarbeit zusehen. Eine neue Schautafel in der Ortsmitte informiert über das aktuelle Chorgeschehen und vielleicht animiert es manch männlichen Sangesfreund, in Zukunft aktiv beim MGV „Eintracht“ mitzusingen, so Dieter Kaiser.

Seit Ostern 2022 finden die Chorproben wieder in der gewohnten Weise statt. Am 24. Juni gestaltete man den musikalischen Teil beim Festbankett des Sportvereins Gerichtstetten auf dem Sportgelände. Eine Matinee mit der „Singenden Grundschule“ fand zwei Tage später in der Turnhalle statt und widmete sich im Beisein zahlreicher Zuhörer gemeinsam mit den Kindern und der „Kleinen Besetzung“ dem romantischen Lied. Guten Anklang fand im September ein Tagesausflug nach Weinheim und zum Schloss Auerbach, der für alle Teilnehmer zu einem beeindruckenden Erlebnis wurde.

Unter dem Motto: „Sing im MGV - ich will dabei sein“ startete der Chor im Mai dieses Jahres eine von Leader geförderte Werbe- und Förderaktion. Insgesamt fanden im Berichtszeitraum 23 Proben und sieben Auftritte statt.

Mitglieder geehrt

Den Tagesordnungspunkt der Ehrungen nutzte Dieter Kaiser, um den verdienten Mitgliedern Dank und Anerkennung auszusprechen. Die Vereinsnadel in Gold mit der dazugehörigen Urkunde und einem Dankgeschenk erhielten Werner Seitz, Josef Seitz und Gerhard Heilig. Werner und Josef Seitz wurden gleichzeitig zum Ehrenmitglied ernannt, während Gerhard Heilig diesen Titel schon trug. Mit der Vereinsehrennadel in Silber für 25 Jahres Mitgliedschaft wurde Bernhard Müller geehrt. Philipp Kaiser erhielt die Ehrennadel in Bronze für zehn-jährige Mitgliedschaft.

In seiner Funktion als Chorleiter dankte Dieter Kaiser ebenfalls seinen Sängern. Der MGV „Eintracht“ sei für alle ein Gewinn: Für sich selbst, die anderen, die örtlichen Vereine und die Gemeinde. Singen ist auch heute noch zeitgemäß. Die Sänger bat er die Proben ernst zu nehmen, zumal er sich als Dirigent noch sehr viel vorgenommen hat.

Mangels entsprechender Veranstaltungen schloss Kassenwart Klaus Schulz seinen Kassenbericht mit einem leichten Fehlbetrag ab, den man Dank Rücklagen gut ausgleichen konnte.

Kassenprüfer Roland Fischer bescheinigte ihm auch im Namen von Gerhard Bechtold eine korrekte Kassenführung. Dem Antrag von Gerhard Bechtold auf die Entlastung des Vorstands entsprach die Versammlung einstimmig.

Er übernahm danach auch den Punkt der Neuwahlen. Dabei wurde Dieter Kaiser erneut zum Vorsitzenden gewählt. Einstimmig wiedergewählt wurde auch sein Vertreter Wolfgang Walzenbach, Kassenwart Klaus Schulz, sowie Arnold Fischer und Bernd Schretzmann im Werbeausschuss. Bei den Notenwarten rückten Dieter Reinhard und Arnold Fischer für den ausscheidenden Hubert Löffler und Bernd Schretzmann nach. Zu den Vertretern der vier Stimmen im Vorstand wurden Jürgen Linsler, Gerhard Heilig, Günter Müller und Josef Seitz gewählt. Fahnenträger bleibt Andreas Heck. Ihm zur Seite stehen Jürgen Linsler und Klaus Schulz. Da sich für das Amt des Schriftführers immer noch niemand fand, wird Dieter Kaiser zum Wohle des Vereins auch diese Tätigkeit in den kommenden Jahren kommissarisch übernehmen.

Den Punkt Verschiedenes, Wünsche und Anträge nutzte Klaus Schulz, um sich mit Worten und einem Präsent im Namen aller Sänger bei Dieter Kaiser zu bedanken, ohne dessen ehrgeiziges Engagement das Ende des Chores wohl schon gekommen wäre. Mit Hinweisen zu anstehenden Proben schloss Dieter Kaiser die durchweg harmonische Generalversammlung des Vereins, die eine Fortführung der positiven Vereinsarbeit gewährleistet. we