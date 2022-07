Motorradfahrer bei Hardheim gestürzt

Hardheim. Aus unbekannter Ursache stürzte ein Motorradfahrer am Montagmorgen bei Hardheim und wurde schwer verletzt. Der 23-Jährige befuhr mit seiner Kawasaki gegen 8 Uhr die Landesstraße 508 von Hardheim in Richtung Rüdental. Kurz nach einer Linkskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und in einem angrenzenden Getreidefeld zu Fall. Der Mann wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand Sachschaden von rund 5000 Euro und es wurde abgeschleppt. Die Fahrbahn musste zwischenzeitlich komplett gesperrt werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1