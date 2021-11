Fränkische Nachrichten Plus-Artikel In der Adventszeit - Adventskalenderfenster und Lichtanimation an der Kirche in Hardheim Lichtfensterweg in Hardheim stimmt auf den Advent ein

In der Adventszeit locken in Hardheim Adventskalenderfenster, wie im vergangenen Jahr in Höpfingen. © Sabina Heck-Kuhn