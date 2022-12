Hardheim/Külsheim. „Ihr habt toll und hart gearbeitet, und ihr habt alle noch einmal eine Schippe draufgelegt, damit wir dieses Jahr trotz aller Herausforderungen erfolgreich abschließen konnten!“ Geschäftsführerin Antonia Hollerbach stellte in ihrer von großer Dankbarkeit und Respekt geprägten Rede den großen Anteil der Mitarbeiter am Unternehmenserfolg heraus. Ihnen sei es zu verdanken, dass die Hardheimer Hollerbach-Gruppe trotz widriger Rahmenbedingungen wie Corona, Lieferengpässen, Inflation oder Energiekrise das Jahr 2022 positiv abschließt. Dementsprechend gut war am Freitag bei der traditionellen Weihnachtsfeier der Firmengruppe in der Stadthalle in Külsheim die Stimmung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Rund 250 Mitarbeiter der Firmen Hollerbach-Bau, Universalprojekt, Breitenbach Stahl- und Metallbau sowie Schölch Stahl- und Metallbau waren in die festlich dekorierte Halle gekommen, um die erste große Weihnachtsfeier seit 2019 zusammen zu begehen: Wegen der Pandemie waren die Feiern 2020 und 2021 ausgefallen beziehungsweise nur in ganz kleinem Rahmen möglich gewesen. „Wie schön, dass wir alle wieder da sind“, stellte Dr. Antonia Hollerbach deshalb in ihrer Begrüßung heraus.

Die vergangenen drei Jahre hätten gezeigt, dass mehr denn je Mut die entscheidende Charaktereigenschaft für privaten und beruflichen Erfolg sei: Mut, Neues oder Unbekanntes in Angriff zu nehmen, und Mut, sich der Herausforderung zu stellen. „Dieser Mut, dieses Einlassen auf eine neue Situation und den Glauben an sich selbst, braucht es, um Großes zu schaffen.“

Mehr zum Thema Trägerversammlung Spitzenplatz für Jobcenter Mehr erfahren Konjunktur Zahl der Unternehmensinsolvenzen steigt wieder an Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Gemeinderat Buchen: Auch in Krisenzeiten einen Schritt nach vorne gemacht Mehr erfahren

Dass in der Hollerbach-Gruppe dieser Mut gepaart mit Gewissenhaftigkeit und Weitblick vorhanden sei, das wüssten die vielen zufriedenen Kunden, und genau das schätzten sie auch: „Unsere Kunden beauftragen genau uns, weil wir bewiesen haben, dass wir ihr Projekt zum Erfolg bringen – auch unter schwierigen oder teilweise verrückten Bedingungen“, betonte die Geschäftsführerin.

Schon immer sei es der Hollerbach-Gruppe gelungen, schnell und flexibel auf neue Herausforderungen zu reagieren. Diese Fähigkeiten seien in den letzten Jahren auf einen besonderen Prüfstand gestellt worden: „Wir hatten Corona, Krieg, Inflation, Materialengpässe, Energiekrise – jede Menge nie da gewesener Herausforderungen.“

Wo früher auf Jahre voraus geplant worden sei, sei dies heute undenkbar. Auch wenn sich der planerische Horizont komplett verkleinert habe, „haben wir unseren Erfolg immer noch selbst in der Hand“. Hier sei der weit überdurchschnittliche Einsatz der Mitarbeiter der entscheidende Faktor: „Danke für Euren Einsatz!“

Anschließend nahm Geschäftsführer Dr. Maximilian Hollerbach die Ehrungen der Arbeitsjubilare aus den Jahren 2021 und 2022 vor.

Die Geehrten aus dem Jahr 2021.

Fünf Jahre: Kamel Alhasani ( Hardheim), Veronika Ballweg (Collenberg), Tsvetelina Dafinkichova (Marktheidenfeld), Thomas Gerner (Schillingstadt), Philipp Gilgenberg (Külsheim), Georg Link (Hainstadt), Marcel Maghiari, Waldemar Miljutin, Constantin Oprea (alle Hardheim), Jonas Steinbach ( Tauberbischofsheim) und Gheorghe Voicu (Hardheim).

Zehn Jahre: Reinhold Hämmerle (Hardheim), André Freynik (Tauberbischofsheim) und Johannes Frodl (Eubigheim).

20 Jahre: Verena Denz (Bretzingen), Miriam Diehm (Külsheim), Christian Flicker (Wertheim), Klaus Hergenhan (Sachsenhausen) und Bartosz Rochnowski (Hardheim).

25 Jahre: Waldemar Helwer (Kleinheubach), Christian Schellenberger (Weckbach) und Dieter Schubert (Walldürn).

30 Jahre: Sascha Erbacher (Steinbach) und Rene Rusch (Amorbach).

35 Jahre: Nicolai Dombrowski (Miltenberg).

40 Jahre: Axel Richter (Buchen).

Die Geehrten der Gruppe aus dem Jahr 2022.

Fünf Jahre: Sonja Löffler (Hardheim) und Michael Miltner (Külsheim).

Zehn Jahre: Augustin Czanca (Hardheim), Sebastian-Cosmin Czanca (Collenberg), Kurt Henn (Einbach), Friedrich Kaiser (Höpfingen), Thomas Knoch (Schleiz), Ferdinand Lunz (Würzburg), Victoria Powroslo (Buchen), Bastian Rauch (Walldürn), Christina Schmidt (Glashofen), Christian Weiß (Tauberbischofsheim) und Mike Zych (Hardheim).

20 Jahre: Gregor Ernst (Hardheim) und Timo Weis (Mönchberg).

25 Jahre: Lars Hemberger (Bödigheim) und Michael Metzger (Buchen).

30 Jahre: Thomas Friebel (Rippberg) und Meinolf Mertens (Triefenstein-Homburg).

35 Jahre: Manfred Blau (Waldstetten), Michael Hofmann und Heiko Walter (beide Hardheim).