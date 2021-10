Fränkische Nachrichten Plus-Artikel „75 Jahre – FN on Tour“ - Der Hardheimer Rudi Malcher trat an Fastnacht als „Riedbu“ auf / An der Erftalgemeinde gefällt ihm die Natur Hardheim: Rudi Malcher ist mit dem „Ried“ besonders verbunden

Rudi Malcher ist Fastnachter durch und durch. Nicht-Hardheimer kennen den „Riedbu“ vor allem als Wirt zahlreicherer Gaststätten, die er und seine Frau „Magda“ besessen haben.