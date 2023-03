Hardheim: Größere Norma-Filiale kommt bei den Kunden gut an

Hardheim. Beim ersten Hinsehen fällt es kaum auf, dass die Hardheimer Norma-Filiale jetzt größer ist. Statt auf bisher 800 Quadratmetern bietet der Discounter den Kunden nun ein Einkaufserlebnis auf 1000 Quadratmetern. Der Umbau verlief reibungslos innerhalb weniger Tage – und das während des laufenden Betriebs. Denn es musste nur eine Zwischenwand herausgenommen werden.

Eigentlich wollte Norma nämlich schon von Beginn an eine Verkaufsfläche von 1000 Quadratmetern anbieten. „Drei Tage vor unserer Eröffnung wurde uns damals von den Behörden mitgeteilt, dass wir nur eine Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern haben dürfen“, berichtete Niederlassungsleiter Franz Fritzenschaft am Rande der Neueröffnung am Montag. In einer Nacht- und Nebel-Aktion habe man die Filiale noch verkleinert – und eben diese Wand eingezogen, die nun herausgenommen wurde.

Fritzenschafts Dank galt in diesem Zusammenhang der Gemeinde Hardheim, insbesondere Bauamtsleiter Daniel Emmenecker. Denn auch die Genehmigung des Bauantrags zum Umbau hat sich immer wieder verzögert, da aufgrund der Gesamtverkaufsfläche in Hardheim Abstimmungen mit dem Regierungspräsidium Karlsruhe und dem Verband Region Rhein-Neckar notwendig waren (wir berichteten).

„Tolles Angebot“

„Norma bietet den Hardheimer Bürgern ein tolles Angebot“, betonte Bürgermeister Stefan Grimm, der insbesondere die Regionalität des Sortiments hervorhob. „Qualität aus Franken“ heiße es demnach auf einer Vielzahl der Produkte, die in der Filiale verkauft werden. Großes Lob gab es auch von Alt-Bürgermeister Volker Rohm: „Sie haben alles richtig gemacht. Schön, dass Sie seit so vielen Jahren in Hardheim einen Standort haben.“ Und die umgebaute Filiale kommt bei den Kunden gut an: In Scharen strömten sie am Montag zur Neueröffnung und wurden mit allerlei Kleinigkeiten – von Süßigkeiten und Luftballons bis hin zu Rosen – beschenkt.