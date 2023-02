Bretzingen: Mitte März soll die Sanierung der Kirche starten

Dass Pfarrer Christian Wolff am Samstag die sehr gut besuchte Vorabendmesse in der Bretzinger Pfarrkirche St. Sebastian und Vitus hielt, täuscht nicht über den sanierungsbedürftigen Zustand des über 320 Jahre alten Gotteshauses hinweg: „Um die Kirche weiterhin nutzen zu können, müssen dringend diverse Arbeiten durchgeführt werden – allen voran eine Dachsanierung“, informierte er in der

