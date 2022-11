Gelungener Start in die Kampagne

Schweinberg. Über ein besonders großes „närrisches Auditorium“ freute sich die FG „Lustige Vögel“: Auf dem Kirchplatz zelebrierten sie ihre Fastnachtseröffnung, in deren Mittelpunkt zwei „alte“ Bekannte stehen. Auch in der neuen Kampagne repräsentieren Prinzessin Katharina I. (Weber) und Prinz Christian I. (Würzberger) die Faschenacht.

Stimmungsvoll begrüßte Präsident Christian Elbert Besucher und „Hofkapelle“ des Musikvereins Schweinberg, die den Abend bereicherte. Er freute sich über die „größte Kirchplatz-Kulisse überhaupt“: Neben den Besuchern waren auch viele Elferräte anwesend – Prinzengarde und Juniorengarde in Kostümen, die vier kleineren Garden in „Straßenkleidung“. Erfreut erwähnte Elbert, dass das „LuVö-Stelldichein“ in diesem Jahr durch die „Nesthäkchen“ als „ganz neue kleine Garde“ ergänzt wird.

Nach einem weiteren Schunkler schloss das närrische Auditorium auch Bekanntschaft mit dem Elferrat, dem Martin Greß, Mathias Schmitt, Sabrina Schlegel, Dominik Franzwa, Natalie Greß, Jörg Geiger, Andreas Míchel, Julia Seyfried, Steffen Reinhart, Berthold und Joachim Weidinger, Jürgen Häfner, Daniel Künzig, Dieter Koch, Timo Franzwa, Martin Greß, Carsten Koch, Christian Würzberger, Andreas Poser, Evi Künzig und Frank Weidinger angehören.

Auch die fünf „Neuankömmlinge“ bestanden die Aufnahmeprüfung: Unter großer Freude wurden Alexandra Eisenhauer, Carina Lecking, Nils Eisenhauer, Maurice Greulich und Christian Martel in ihr Amt eingeführt.

Für frohe Stimmung sorgte auch ein launiges Quiz über die „alten“ Elferräte. Die Vereidigung der Elferräte mit dem Vereidigungsspruch ließ klar werden: Die „fünfte Jahreszeit“ ist angebrochen.

Zu dieser gehören auch die Garden: In der Juniorengarde (Trainerinnen Alexandra und Sandra Eisenhauer) tanzen Jule Adelmann, Samira Dörr, Nena Eisenhauer, Pia Eisenhauer, Lena Grohs, Anne Keim, Franka Künzig, Marie Marzini, Sarah Paul, Michelle Volk und Vanessa Volk; die Prinzengarde (trainiert von Jessica Huber und Carina Lecking) bilden Jule Adelmann, Joana Breunig, Lucie Göbes, Johanna Greß, Maren Greß, Lena Grohs, Franka Künzig, Antonia Lang, Nina Leuchs, Sarah Paul, Kristin Rüttiger und Linda Steinbach.

Aber wer bildet das neue Prinzenpaar im närrischen Vogelnest? Eine Frage, die schneller als gedacht beantwortet wurde. Sehr zur Freude aller wurde verkündet, dass Prinzessin Katharina I. und Prinz Christian I. auch in der Kampagne 2022/23 in Amt und Würden bleiben. ad