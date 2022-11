Geld für Jugendarbeit der Handballer

Hardheim. Mit einer Spende begleitet die Arnold-Hollerbach-Stiftung die Jugendarbeit der Handballer im TV Hardheim.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei der symbolischen Übergabe sprachen Dr. Maximilian Hollerbach und Dr. Antonia Hollerbach von „toller Jugendarbeit in der Heimat“, die es im Sinne ihres 2019 verstorbenen Vaters Arnold zu unterstützen gelte. Die parallel zu Schule, Ausbildung oder Beruf investierte Zeit der Ehrenamtlichen verdiene allergrößten Respekt und sei ein weiterer Beweis des „hervorragenden Miteinanders“ in der großen TVH-Handballerfamilie.

Für diese sprach Abteilungsleiter Manfred Dörr ein Dankeswort. Er freute sich über die Zuwendung, die „im Sinne aller“ und „ganz großartig“ sei: Speziell die Nachwuchsarbeit sei von immenser Bedeutung, um den Fortbestand der Abteilung auf Dauer zu sichern.

Mehr zum Thema Jahreshauptversammlung Wichtiger Baustein Hardheims Mehr erfahren Pfarrgemeinderat tagte „Sorge und Fürsorge – gemeinsam tragen“ Mehr erfahren

Hier könne man sich im Handballbereich nicht beklagen: Gegenwärtig trainieren etwa 160 Kinder und Jugendliche zwischen fünf und 18 Jahren in insgesamt zehn Mannschaften (E- bis A-Jugend jeweils männlich und weiblich); weitere 55 Kinder gehören den „Minis“ an. „Hier sind wir so gut besucht, dass sogar ein Aufnahmestopp verhängt werden musste“, informierte Manfred Dörr. Auch Karlheinz Heffungs als 2. Vorsitzender des Fördervereins zeigte sich beeindruckt von der Spende: „Einfach nur danke!“, bemerkte er. Die Arnold-Hollerbach-Stiftung wurde darüber hinaus durch Geschäftsführer Hans Sieber und Kim Englert vertreten. ad