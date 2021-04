Friedhelm Bräuer trägt nun den Ehrentitel „Kantor“

Hardheim. Die Musik liegt Friedhelm Bräuer im Blut: Sowohl als langjähriger „musicus rector“ der Realschule Hardheim bis 1999 als auch im Gesangverein „Liederkranz“ sowie als Organist der evangelischen Kirchengemeinde erwarb der 84-Jährige sich bleibende Verdienste.

Am Sonntag erfuhr er für sein Lebenswerk als evangelischer Kirchenorganist Hardheims die von der evangelischen Landeskirche in Baden ehrenhalber verliehene Auszeichnung zum „Kantor“.

Gestaltet wurde der Gottesdienst von Pfarrer Markus Keller, der seine Predigt eng mit dem musikalischen Schaffen von Friedhelm Bräuer verband. Während dieser Gott durch Noten und Takte die Ehre erweist, könne man es im alltäglichen Leben ähnlich intensiv durch Gesten und Gedanken tun.

In drei Schritten erläuterte Keller den zahlreich erschienenen Gläubigen Wege zu einer bewussten Gottesbeziehung im Alltag.

„Wenn wir Gott ehren möchten, können wir an ihn denken und ihm beispielsweise für seine großartige Schöpfung danken oder für unsere eigenen Erfolge“, hielt der Geistliche fest und ermunterte die Gemeinde dazu, positiv von Gott zu sprechen. „Lobende Worte helfen dabei, das Ansehen anderer Personen zu erhalten“, betonte er. Gute und freundschaftliche Verbindungen wiederum werden durch kleine Geschenke erhalten – wenngleich nur dann, sind es sehr persönliche und ehrlich gemeinte Aufmerksamkeiten. Hier könne man „Buße tun und Gott etwas schenken“, wobei die Buße hier nicht als Vergeltung oder Schuldeingeständnis anzusehen sei, sondern als Rückkehr von abtrünnigen Wegen zurück auf Gottes sicheren Pfad.

„Ein Geschenk an Gott“

„Das wiederum ist ein Geschenk an Gott, in dessen Hände man mit einer solchen Geste ein Stück des eigenen Lebensweges legt“, hob er hervor. In diesem Sinne könne sich „Buße“ auch darin äußern, dass man persönliche Kompetenzen in den Dienst Gottes stelle – zum Beispiel sein Organisationstalent oder auch handwerkliche, menschliche und musikalische Fähigkeiten.

Genau das tut Friedhelm Bräuer nach seiner an der PH Karlsruhe durchlaufenen kirchenmusikalischen Ausbildung seit nunmehr 60 Jahren. In dieser Zeit erlebte er in Hardheim die evangelischen Pfarrer Erich Leytz, Johannes Lange und Ralf Krust sowie Pfarrerin Ingeborg Völker-Engler und nunmehr Markus Keller mit.

„Jeden zweiten Sonntag erfreut er uns im Wechsel mit Johanna Leiblein an der Orgel“, bemerkte Pfarrer Keller und lobte neben Bräuers Verdiensten für die Ökumene auch seine große Freude am ehrenamtlichen Musizieren zur Ehre Gottes.

In Würdigung seiner bemerkenswerten Verdienste überreichte er Bräuer gemeinsam mit Bezirkskantor Hyun-Soo Park die mit der Verleihung des Ehrentitels „Kantor“ verbundene Urkunde.

Friedhelm Bräuer wiederum dankte für die zahlreichen schönen Ereignisse und menschlichen Begegnungen in all der Zeit und im Besonderen seiner Frau Eva. An seinem Ehrentag saß der in Hardheim und weit darüber hinaus aufgrund seines herzlichen und offenen Wesens äußerst beliebte Friedhelm Bräuer jedoch nicht an der Orgel, sondern auf einem Ehrenplatz in der ersten Reihe. Dennoch musste niemand ohne Musik auskommen: Auf stilvolle Weise umrahmt wurde der Gottesdienst von Bezirkskantor Hyun-Soo Park und seiner Tochter Joan.