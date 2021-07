Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Gemeinderat Hardheim - Elternentgelte für Kindergartenjahr 2021/22 festgelegt / Waldkindergartengruppe soll noch in diesem Jahr eingerichtet werden / Höhere Hortkosten Eltern in Hardheim müssen tiefer in die Tasche greifen

Nach den Sommerferien gibt es für viele Kinder und deren Eltern Neuerungen: So startet an der Grundschule der Ganztagsbetrieb mit Auswirkungen auf die Hortbetreuung. Und noch 2021 soll eine Waldkindergartengruppe eingerichtet werden.