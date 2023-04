In 25 Lehrgangsstunden Fachwissen erworben

Buchen. Bei einem Atemschutzlehrgang wurde in 25 Lehrgangsstunden Fachwissen gemäß den Vorgaben der Feuerwehr-Dienstvorschriften 7 und 2 vermittelt. Dieser Lehrgang ist einer der wichtigsten Lehrgänge und der körperlich anstrengendste Lehrgang auf Kreisebene. Er ist die generelle Voraussetzung zur Menschenrettung und Brandbekämpfung bei allen Brandeinsätzen. Ziel der Ausbildung ist die Befähigung zum Einsatz unter Atemschutz. Fachthemen waren Atemgifte, Grundlagen der Atmung unter Atemschutz, Atemschutztauglichkeit, Atemschutzgeräteeinsatz, Atemschutzeinsatzgrundsätze und einem Leistungsnachweis.

Kommandant Andreas Hollerbach begrüßte am Abschlusstag die Teilnehmer zur Urkundenverleihung in der Feuerwache und bedankte sich beim Ausbilderteam bestehend aus Lehrgangsleiter Martin Henn, Florian Noe, Arno Noe, Josua Fischer, Joshua Machert und Jürgen Brünner. Lehrgangsleiter Martin Henn forderte die Teilnehmer auf, am Ball zu bleiben und die jährlichen Unterweisungen und jährlichen Durchgänge durch die Atemschutztstrecke zu absolvieren und möglichst viel zu üben. Der stellvertretnde Kreisbrandmeister Thomas Link wies die Teilnehmer darauf hin, dass zum Lehrgang auch die „Heiße Ausbildung“ im Brandcontainer gehöre.

Bürgermeister Roland Burger bedankte sich auch im Namen seiner Amtskollegen bei den Teilnehmern für ihr Engagement und wünschte allen unfallfreie Einsätze. Gemeinsam mit dem stellvertretenden Kreisbrandmeister überreichte er die Lehrgangsurkunden an: Paul Höhne (Adelsheim), Aron Schwing und Marius Kühner (beide Bödigheim), Jennifer Heller und Lea Genzwürker (beide Buchen), Michael Dengler (Hainstadt), David Pfledderer (Trienz), Markus Groß und Marvin Link (beide Krumbach), Leon Schwing (Balsbach), Robin Schmitt, Timon Brauch, Gabriel Allabar (alle Wagenschwend), Bernd Schimmel und Sonja Raunecker (beide Merchingen), Lennart Wäsch (Strüpfelbrunn). mag