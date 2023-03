Besondere Auszeichnung für Andreas Hügel

Hardheim. Es ist schon zur Tradition geworden, dass die Blutspender in Hardheim im Rahmen einer Gemeinderatssitzung geehrt werden. So wurden auch am Montag neun Lebensretter ausgezeichnet. „Es ist toll, dass es nach wie vor Leute gibt, die zur Blutspende gehen, denn Blut wird immer mehr zur Mangelware“, freute sich Bürgermeister Stefan Grimm.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für zehnmaliges Spenden wurde Andre Büker ausgezeichnet. Dieter Elbert und Oliver Kaufmann erhielten eine Ehrung für 25-maliges Blutspenden.

Elfriede Baumann und Rita Sieber wurden für 50 Blutspenden auszeichnet, während Klaus Reinhart und Rita Scheurich eine Ehrung für 75-maliges Spenden entgegennahmen. 100 Mal spendete Hans Molzer Blut.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Ehrungen im Rathaus Weikersheim Fleißige Blutspender haben Mitbürgern das Leben gerettet Mehr erfahren Hüngheimer Ortschaftsrat tagte Erik Longin folgt auf Steffen Ehmann Mehr erfahren Hemsbacher Ortschaftsrat tagte Zwei Blutspender wurden ausgezeichnet Mehr erfahren

Eine ganz besondere Ehrung nahm Andreas Hügel entgegen: Für seine 125 Blutspenden erhielt er die Ehrennadel in Gold mit goldenem Kranz und einer eingravierten 125.

„Eine solche Auszeichnung haben wir auch nicht alle Tage“, sagte Tim Stolzenberger, Vorsitzender des DRK-Ortsvereins Hardheim. Sein Dank galt allen Spendern sowie der Gemeinde Hardheim, die für die Aktionen die Erftalhalle zur Verfügung stellte. mg