Zwei Blutspender wurden ausgezeichnet

Hemsbach. Bei der Ortschaftsratssitzung in Hemsbach bildeten neben der Blutspenderehrung die Festlegung von Terminen sowie Informationen zu verschiedenen Projekten die Schwerpunkte.

Nach Begrüßung und Regularien ging Ortsvorsteher Christoph Groß zum so wichtigen Thema „Blutspenden“ über. Er erläuterte anhand von Statistiken die Wichtigkeit des Blutspendens und führte die vielseitige Verwendung der Blutspenden auf. Insgesamt könnte die Bereitschaft zum Blutspenden viel höher sein, da nur ein geringer Prozentsatz der Bevölkerung diese so wichtige Spende bereitstelle. Umso mehr freue man sich, Pauline Groß und Daniel Mörder für zehnmaliges Blutspenden zu Ehren. Groß überreichte die Urkunden und die Ehrennadel in Gold und bedankte sich bei den Spendern.

Zusammen mit dem Ortschaftsrat wurden die für das Jahr geplanten Aktionen und Veranstaltungen besprochen sowie Termine definiert, unter anderem für die Gemarkungswanderung am 11. März, die Flursäuberung am 1. April, das 30-jährige Bestehen des Kindergartens „Farbenwald“ in Hemsbach zusammen mit dem 80-Jahr-Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr Hemsbach (20./21. Mai) sowie weitere Planungen zu einem Fest für die Hemsbacher Bevölkerung im Juni/Juli am Familienplatz und einer Veranstaltung am Bauwagen Hemsbach.

Im weiteren Verlauf der Sitzung ging Ortsvorsteher Groß auf aktuell laufende Projekte ein und informierte unter anderem über die Überdachung am Brunnenplatz, Einhausung Grüngut und Split am Friedhof, die Arbeiten am Rückhaltebecken, Forstangelegenheiten, Instandhaltungen Feldwege sowie weitere kleinere Maßnahmen.

Ein Antrag des Kindergartens „Farbenwald“ zur Anbringung eines zentralen Schildes mit dem Logo beziehungsweise Namen des Kindergartens an der Vorderfront des Gemeindehauses wurde beraten und einstimmig beschlossen.

Das Einweihungsfest der Hemsbacher Jugend zur Vereinsgründung zeigte Groß mit Bildern auf und bedankte sich bei den Hemsbacher und Bürgermeister Jürgen Galm für ihren Besuch und die Unterstützung der Jugendarbeit sowie bei den Mitgliedern des Bauwagens für die gute Organisation.

Zum Ende der Sitzung wurden Fragen zu Feldwegen und defekten Straßenlampen gestellt. Damit endete die Sitzung.