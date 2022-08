Grünsfeld. Im Rahmen des Ferienprogramms der Stadt Grünsfeld veranstaltete die Musikkapelle einen Überraschungs-Parcours rund um den Proberaum.

Vorsitzende Elke Krappel begrüßte dazu 21 Mädchen und Jungen sowie die Betreuer aus den Reihen der Jugend- und der Musikkapelle. Anschließend stellte sie die Musikkapelle kurz vor und lud dann die Mitglieder der Jugendkapelle ein, auf ihren Instrumenten eine kleine Kostprobe ihres Könnens zum Besten zu geben.

Softbälle in die Tuba

Nachdem sie in Gruppen eingeteilt waren, hatten die Kinder verschiedenste Aufgaben zu bewältigen und durften dabei fleißig Punktesammeln. Treffsicherheit war gefragt, als es darum ging, möglichst viele Softbälle in die große Tuba zu werfen. Geschick mussten die eifrigen Teilnehmer beim „Instrumenten-Puzzle“ unter Beweis stellen. Der „Eierlauf“ forderte die sportlichen Fähigkeiten. Ruhe und Konzentration hingegen waren beim Musikquiz wichtig. Genau hinhören mussten die Kinder bei der Station, an der Flaschen bereitstanden, die unterschiedlich mit Wasser gefüllt waren. Dort war die Aufgabe, die Flaschen der Tonhöhe nach zu sortieren. Einen Bonuspunkt gab es, wenn auch noch das Lied „Alle meine Entchen“ gespielt werden konnte.

Kastagnetten gebastelt

Zwischen den einzelnen Stationen hatten die Kinder die Gelegenheit, ihre eigenen Kastagnetten zu basteln. Danach erfrischten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit einem Eis und musizierten dann gestärkt gemeinsam mit Metallröhren. Nach einer kurzen Probephase erklangen dann altbekannte Kinderlieder.