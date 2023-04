Trotz Trockenheit gab es eine gute Ernte

Grünsfeld. Gute Ernte trotz Trockenheit: Erleichterung herrschte beim Verein für Obstbau, Garten und Landschaft. Bei der Jahreshauptversammlung im Gasthaus „Krone“ zogen die Mitglieder Bilanz.

Die Befürchtungen haben sich nicht bewahrheitet. Trotz hoher Temperaturen und lang anhaltender Trockenheit gab es im vergangenen Jahr eine gute Ernte. Entsprechend zufrieden äußerte sich Herold Schäfer. Der Vorsitzende erinnerte an Obstsorten wie Äpfel, Birnen und Kirschen, bei denen die Erträge sehr erfreulich gewesen seien. „Auch wenn die einzelnen Exemplare nicht sehr groß gewesen sind, hat die Qualität gestimmt.“

Gemischt fiel Schäfers Bilanz im Hinblick auf den Garten aus. Hitzeliebendes Gemüse wie Tomaten, Paprika und Zucchini haben nach seinen Worten die hohen Temperaturen sehr gut vertragen. Die Kartoffelernte sei dagegen sehr dürftig ausgefallen. Es sei nicht möglich gewesen, den ausbleibenden Landregen zu kompensieren, indem man verstärkt gegossen habe.

Vom Streuobstpflegetag berichtete Jürgen Dürr. Elf Personen haben nach Angaben des stellvertretenden Vorsitzenden an dem Aktionstag teilgenommen. Dürr informierte auch über den gefährlichen Schwarzen Rindenbrand. Der führe in Jahren mit heißen und trockenen Sommern zu massiven Schäden an Apfel und Birne auf Streuobstwiesen, in Haus- und Kleingärten sowie im Bio-Erwerbsanbau. Die „heimtückische Baumkrankheit“ werde von einem Pilz hervorgerufen, der die Rinde schwarz verfärbe und den Baum letztlich absterben lasse. Verdachtsfälle müssen, so Dürr, dem Landratsamt gemeldet werden. Das befallene Material dürfe auf keinen Fall auf den Kompostplatz geführt werden, sondern sei zu verbrennen.

Reiner Schenk präsentierte den aktuellen Kassenstand. Die Vereinsmitglieder haben solide gewirtschaftet. Der Verein steht finanziell auf gesunden Beinen.

Kassenprüfer Matthias Klinger bescheinigte Schenk eine einwandfreie Kassenführung. Einer einstimmigen Entlastung des Kassierers und des gesamten Vorstandes stand somit nichts im Wege. Einstimmig beschloss die Versammlung zudem einen Familienbeitrag in Höhe von 14 Euro einzuführen.

Viel Lob für die Aktivitäten des Vereins gab es von Viola von Brunn. „Die Mitglieder leisten gute Arbeit“, befand die Bürgermeisterstellvertreterin. Der Einsatz für den Erhalt von Obst- und Gartenflächen sei genauso wichtig, wie Ackerflächen zu bewahren. Gerade bei Trockenheit seien solche Flächen unverzichtbar.

Herold Schäfer gab am Ende einen Ausblick auf die anstehenden Aktivitäten. Eine Wanderung mit Kräuterpädagogin Luise Denninger veranstaltet der Verein am Samstag, 6. Mai. Start ist um 14 Uhr an der Stadthalle. Geplant sind außerdem eine Exkursion zur Bundesgartenschau nach Mannheim, ein Tagesausflug und Schnittkurse für Sträucher beziehungsweise Rosen. feu