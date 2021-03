Zimmern. Edeltraud Englert ist 90 Jahre alt geworden. Seit vielen Jahren engagiert die Jubilarin sich in der Pfarrgemeinde St. Margaretha. Zum Dankgottesdienst kamen Verwandte, Freunde und Bekannte und gratulierten.

Edeltraud Englert ist am 16. März 1931 geboren. Ihr ganzes Leben hat die Musik sie begleitet. Schon in jungen Jahren kam sie mit ihr in Kontakt. Ihr Elternhaus war die Gaststätte „Zur Linde“ in Vilchband. Dort stand ein Klavier, an dem sie erste musikalische Versuche unternahm.

Edeltraud Englert feierte ihren 90. Geburtstag. © Ulrich Feurstein

An der Klosterschule in Heidingsfeld hatte sie dann einige Jahre Klavierunterricht, bevor sie an die Domschule nach Würzburg wechselte und dort an der Königin der Instrumente ausgebildet wurde. Die Organistenprüfung legte sie am 5. April 1954 erfolgreich ab.

Zunächst spielte sie in ihrer Heimatgemeinde Vilchband die Orgel. Als sie 1956 der damalige Pfarrer von Zimmern, Linus Ballweg, fragte, ob sie nicht in Zimmern das Organistenamt versehen wolle, sagte Edeltraud Englert zu. Mit großem Können, Einsatz und der notwendigen Hingabe erfreut sie seitdem seit fast 65 Jahren die Gläubigen in Zimmern mit ihrem Orgelspiel.

Damit nicht genug. Edeltraud Englert war auch in anderen Bereichen ein engagiertes Mitglied der Pfarrgemeinde. Von 1963 bis 1977 übernahm sie zusätzlich die Leitung des Kirchenchores. Die Arbeit des Pfarrgemeinderates unterstützte sie von 1969 bis 2000.

Am 28. November 1956 heiratete sie Gottfried Englert. Seitdem wohnt sie in Zimmern. Das Eigenheim in der Hallensteige bezog das Ehepaar 1960. Aus der Verbindung gingen vier Buben hervor. Noch heute bestreitet Edeltraud Englert eigenständig ihren Lebensabend. Umsorgt wird sie von ihrem Sohn Harald mit Familie, welche mit im Haus lebt.

„Edeltraud Englert ist ein Goldstück für die Gemeinde“, erklärte Pfarrer Oliver Störr. Ihre Hingabe an ihren kirchlichen Dienst wollte er als leuchtendes Beispiel verstanden wissen. Um ihn zu erfüllen, habe sie manches Opfer auf sich genommen. Das Gemeindeteam mit Yvonne Ehrmann, Barbara Maske und Andrea Vollrath bedankte sich ebenfalls für das Engagement der Jubilarin. Mit großer Hochachtung sprach das Trio davon, dass Edeltraud Englert noch im hohen Alter für die Pfarrgemeinde aktiv ist.

Die Ministranten ließen es sich nicht nehmen, ihre „Trudi“ ebenfalls zu beglückwünschen. Umrahmt wurde der Gottesdienst von Enkel Benedikt Englert an der Orgel, der Schola mit Karin Linhart und Karin Hofmann sowie Lea Vollrath an der Geige. Organisiert wurde der Gottesdienst vom Gemeindeteam Zimmern. „Jeder Tag ist ein Geschenk, für das ich dankbar bin“, meinte Edeltraud Englert, die sich sichtlich über die Glückwünsche freute. Einen bescheidenen Wunsch hat die Jubilarin noch: „Mit Gottes Hilfe will ich noch ein Weilchen meinen Dienst tun.“ feu