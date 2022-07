Jubelkonfirmation in Sachsenhausen gefeiert

Sachsenhausen. Beim evangelischen Gottesdienst in der Leonhardskirche in Sachsenhausen wurde am Sonntag die Jubelkonfirmation der Jahrgänge 1960, 1961, 1962, 1970, 1971 und 1972 gefeiert. Musikalisch mitgestaltet wurde er von Antje Albrecht (Gesang) und Ralf Albrecht (Gitarre).

Pfarrer Christoph Brandt stellte fest, Alle Menschen seien unterschiedlich. Für die meisten der Anwesenden habe das Leben hier auf der Höhe begonnen. Viele hätten bereits von mehr als 60 oder 50 Jahren den Glauben bekannt. Mit ihrer Teilnahme am Gottesdienst zeigten sie einen Sinn für besondere Augenblicke im Leben, Sinn für Gottes Führung und Bewahrung, Sinn für das Geschenk des Lebens.

Der Konfirmationstag sei etwas Besonderes gewesen, der erste große Festtag im Leben. Man konnte am Abendmahl teilnehmen und durfte das erste Mal alleine abends weg, in Wirklichkeit doch unter Kontrolle der Nachbarn. Weitere im Lebensweg der Jubilarinnen und Jubilare von Brandt „beleuchtete“ Stationen waren etwa die Ausbildung und erste Schritten im Beruf, Hochzeiten, das Leben als Eheleute und mit den eigenen Kindern. Die Hoffnung des Glaubens sei, dass Gottes Weg mit den Menschen weitergehe. Diese Hoffnung solle über dem Konfirmationsjubiläum stehen. Es gelte zurückzuschauen, was Gottes Treue für jeden Einzelnen persönlich bedeute. Es gelte, für alle Liebe zu danken, die man erhalten habe.

Pfarrer Brandt erteilte den Jubelkonfirmandinnen und -konfirmanden jeweils den Segen. Zudem erhielten diese Anstecknadeln und Urkunden. Folgende Frauen und Männer gedachten in Sachsenhausen ihrer Konfirmation durch Pfarrer Rolf Schilling:

Goldene Konfirmation: Festtag war am 22. März 1970: Helmut Schleßmann, Frieder Albert, Harald Herbach, Christa Schreiner, Lisa Diehm, Traudi Wolz, Siegrun Flicker, Elvira Klein, Renate Ries, Elvira Albert, Brigitte Stapf und Roswitha Klein. – Festtag am 28. März 1971: aus Sachsenhausen Berthold Beck, Roswitha Englert, Ewald Haag, Lieselotte Klein, Birgit Schaber, Oswald Kirchner, Ruth Freudenberger, Erhard Schaber, Manfred Schleßmann, Inge Mattern, Harald Schreiner, Bärbel Semmler, Herbert Kühn und Karl-Heinz Wolpert, aus Vockenrot Renate Dosch, Helmut Wolpert, Erhard Auer, Norbert Kirchner und Martin Utz. – Festtag am 20. März 1972: aus Sachsenhausen Manfred Wolz, Richard Wolpert, Kurt Weimer, Richard Ries, Birgit Schleßmann, Ingrid Wolz, Dorothea Diehm, Karin Diehm sowie Gabriele Diehm, aus Vockenrot Hartmut Tessmer, Günter Kempf, Karl- Dieter Weimer, Hartmut Winkler, Roland Herbach sowie Hans-Dieter Semmler.

Diamantene Konfirmation: Festtag am 3. April 1960: Gerhard Schleßmann konfirmiert. – Festtag am 9. Mai 1961: aus Sachsenhausen Wilfried Kirchner, Rolf Hannemann, Richard Schäfer, Lothar Weimer, Inge Wüst und Ruth Schaber, aus Vockenrot Norbert Ries, Wolfgang Roos, Roland Schröck, Bruno Herbach und Annemarie Kirchner, vom Ernsthof Hartwig Klaus Fischer sowie aus Külsheim Katharina Peter und Ilse Krupinski. – Festtag am 25. Mai 1962: aus Sachsenhausen Herbert Schaber, Irmtraud Hannemann und Irmtraud Schleßmann, aus Vockenrot Horst Winkler, Heidemarie Herbach, Anita Ries, Lieselotte Weimer und Elke Ries sowie vom Ernsthof Regina Odofski. hpw